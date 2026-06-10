Formel 1 einigt sich auf neues Motorenreglement für 2027 und 2028

Nach langen Verhandlungen haben FIA, FOM, Teams und Motorenhersteller einen Kompromiss zur Gewichtung von Verbrennungsmotor und Elektrik gefunden. Das Verhältnis ändert sich schrittweise von 53:47 (2026) auf 58:42 (2027) und 60:40 (2028). Die Leistung des ICE steigt, die elektrische Leistung wird leicht reduziert.

Die Formel 1 hat sich auf wichtige Änderungen im technischen Regelwerk für die Jahre 2027 und 2028 geeinigt. Nach monatelangen Verhandlungen zwischen der FIA , der FOM , den Teams und den Motorenherstellern wurde ein Kompromiss zur Neugewichtung des Verhältnisses zwischen Verbrennungsmotor und elektrischer Antriebseinheit gefunden.

Die ursprünglich für 2026 vorgesehene Aufteilung von 53 Prozent Verbrennungsmotor zu 47 Prozent Elektrik wird schrittweise angepasst: 2027 beträgt das Verhältnis 58:42, 2028 dann 60:40. Konkret bedeutet dies, dass die Leistung des Verbrennungsmotors (ICE) von 400 kW im Jahr 2026 auf 420 kW (2027) und schließlich 450 kW (2028) steigt, während die maximale elektrische Leistung von 350 kW auf 300 kW für 2027 und 2028 reduziert wird.

Diese Anpassungen zielen darauf ab, Probleme beim Energie-Management zu beheben und das Qualifying spannender zu gestalten, ohne die Rennen zu beeinträchtigen. Die Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Diskussionen, bei denen sich die Teams je nach Entwicklungsstand unterschiedlich positionierten. Während Red Bull Powertrains und Ford sowie Mercedes eine frühere Umstellung auf das 60:40-Verhältnis favorisierten, lehnten Ferrari und Audi dies insbesondere für 2027 ab. Audi-CEO Gernot Döllner verwies auf den finanziellen und operativen Aufwand, den eine solche Änderung mit sich bringe.

Max Verstappen hatte zuvor klargestellt, dass ein 60:40-Verhältnis das Mindeste sei, was er erwarten würde. Die nun getroffene Lösung stellt einen Mittelweg dar, der den verschiedenen Interessen Rechnung trägt. Zusätzlich zu den Leistungsanpassungen umfasst das Paket auch Maßnahmen zu Lieferbedingungen, Rennbetrieb und Finanzvorschriften. Die kontinuierliche Zusammenarbeit aller Beteiligten soll sicherstellen, dass die neuen Regeln operativ gut umsetzbar sind und die sportliche Qualität der Formel 1 erhalten bleibt.

Die ursprüngliche Debatte war durch Aussagen von Lewis Hamilton aufgekommen, der in Monaco beiläufig erwähnt hatte, dass Red Bull derzeit den stärksten Motor habe, woraufhin Ferrari mehr Entwicklungs Spielraum forderte. Diese Äußerung unterstrich die Ungleichheit in der Motorenentwicklung und beschleunigte die Verhandlungen über eine Neujustierung der Balance zwischen Verbrenner und Elektrik. Die schrittweise Einführung gibt den Teams Zeit, sich auf die geänderten Bedingungen vorzubereiten und die Ressourcen entsprechend zu planen.

Die FIA betont, dass die Änderungen notwendig waren, um die aufgekommenen operativen Herausforderungen im Energie-Management zu addressieren und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Serie zu sichern. Gleichzeitig soll durch die Anpassungen das Qualifying wieder attraktiver werden, ohne dass die spektakulären Rennen der neuen Regeln leiden, die durch den höheren Elektroanteil und mehr Überholmanöver geprägt sind.

Die Einigung wird als positives Signal für die Stabilität und den Fortschritt der Formel 1 gewertet, da sie zeigt, dass trotz unterschiedlicher Interessenlagen ein Konsens gefunden werden kann. Die Teams müssen nun ihre Motorenprogramme an die neuen Vorgaben anpassen, was insbesondere für Hersteller wie Audi, die neu in die Serie einsteigen, eine wichtige Planungssicherheit darstellt. Die finanziellen Aspekte des Deals sorgen zudem dafür, dass die Kosten im Rahmen des Budgetdeckels bleiben, sodass kein Team durch die Änderungen übermäßig belastet wird.

Insgesamt unterstreicht diese Reglementsänderung die dynamische Natur der Formel 1, in der technische und sportliche Regeln kontinuierlich optimiert werden, um ein faires und spektakuläres Wettbewerbsumfeld zu gewährleisten. Die nächsten Saisons werden zeigen, ob die gewählte Balance den erhofften Effekt auf die Performance-Dichte und den Rennspaß hat





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