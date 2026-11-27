Trotz des Konflikts im Nahen Osten zieht die Formel 1 ihr Saisonfinale in Katar und Abu Dhabi durch. Max Verstappen ist beim Gedanken an die Rennen nicht wohl.

Max Verstappen hat trotz der Sicherheitsbedenken wegen des Konflikts im Nahen Osten Vertrauen in die Zusicherungen der Formel 1 und der Fia.

„Fühle ich mich damit wohl? Nein! Ich wäre lieber zu Hause. Wenn man uns jede Garantie gibt, dass es sicher ist, gibt es nicht viel Negatives, das ich dazu sagen kann.

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Aber ist es schön, wenn in den Ländern links, rechts oder südlich von dir immer noch Raketen fliegen? Nein, das ist definitiv nicht schön“, sagte der für eine ungeschminkte Meinung bekannte Verstappen.