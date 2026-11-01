Formel 1 Fankurve in Mexiko: Perez, Hülkenberg und Antonelli im Vergleich

Ratings im mexikanischen Fan-Block: Sergio Perez führt die Beliebtheitswerte an, während Nico Hülkenberg bei Frauen besonders beliebt ist und Kimi Antonelli aufholt.

Bevor der Große Preis von Mexiko am Sonntag um 21 Uhr im Live-Stream von Sky ausgestrahlt wird, zeigte sich bereits im Fahrerlager, wer bei den Fans am besten ankommt. Die Journalistin und Moderatorin Ramos hatte an den Tagen Freitag und Samstag 21 der 22 aktuellen Fahrer auf der Bühne interviewt. Mit rund 2000 Zuschauern gehört die Veranstaltung zwar zu den kleineren im Rennkalender, doch die Lautstärke und die Begeisterung der Menge ließen keinen Zweifel daran, dass die Formel 1 -Piloten zu wahren Popstars avanciert sind. Diese Entwicklung wird durch die internationale Erfolgsserie "Drive to Survive" weiter beschleunigt,使得 jede Präsenz auf den Fanzonen-Bühnen zu einem Test der wahren Popularität wird.

Sergio Perez ist der unangefochtene Nationalheld

Der klare und unangefochtene Sieger in der Sympathie-Wertung ist der lokale Hirt Sergio Perez. Der 36-jährige Fahrer für Cadillac fehlte aus Krankheitsgründen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, den ersten Platz zu belegen. Ramos erklärte, dass die Reaktion der Fans bei jeder Nennung seines Namens lauter ausfiel als bei allen anwesenden Konkurrenten. Für ihn als Nationalhelden gibt es in Mexiko eine derart tiefe Verbundenheit, dass scherzhaft angemerkt wurde, viele Menschen würden ihrem Erstgeborenen zu seinen Ehren diesen Namen geben, wenn dies nur bedeuten würde, dass er wieder ein Rennen gewinnt. Williams-Pilot Carlos Sainz bestätigte zudem die besondere Atmosphäre: Auch wenn die Anzahl der Fans im Vergleich zu anderen Stationen geringer sei, sei die Lautstärke an diesem Ort unübertroffen.

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Colapinto und Hamilton erobern die Herzen der Menge

Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala rangiert der 23-jährige Alpine-Pilot Franco Colapinto aus Argentinien. Obwohl zwischen Mexiko und Argentinien sportlich eine große Rivalität herrscht, spüren die mexikanischen Fans eine besondere Verbindung zu ihm. Sein charismatisches Auftreten hilft ihm dabei, die Massen für sich zu gewinnen. Einen entscheidenden Impuls setzte er, als er am ersten Tag mit einem geteilten Trikot in die Farben Mexikos und Argentiniens zum Fahrerlager kam. Zusätzlich wird seine Popularität durch sein äußeres Erscheinungsbild unterstützt, da viele mexikanische Frauen ihn als gut aussehend empfinden. Auf Rang drei folgt Lewis Hamilton, der 41-jährige Fahrer für Ferrari. Seine lange Karriere bedeutet, dass ihn praktisch jeder kennt. Er begeistert die Fans überall dort, wo er auftritt, und zeigt sich auf der Bühne als absoluter Profi, der genau weiß, was er sagen muss, um die Menschen emotional zu erreichen.

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Neue Stars wie Antonelli und die deutschen Sympathien

Ein weiteres Aufsteiger-Talent in der Fankurve ist der 20-jährige Mercedes-Pilot Kimi Antonelli. Ramos gab zu, dass sie im vergangenen Jahr sehr überrascht war, wie ruhig die Reaktion auf ihn ausfiel, doch im aktuellen Jahr hat er die Massen begeistert. Da er kurz davor steht, als jüngster Champion aller Zeiten Geschichte zu schreiben, fasziniert dieser Aspekt die Zuschauer enorm. Auch George Russell, ebenfalls 28 Jahre alt und für Mercedes am Start, hat das Volk für sich eingenommen. Seine Strategie, sich letztes Jahr in der Maske eines mexikanischen Kämpfers unter die Zuschauer zu mischen, ist den Fans in gutem Gedächtnis geblieben und hat ihm große Sympathien eingebracht. Der 28-jährige Ferrari-Pilot Charles Leclerc schließt die Spitzengruppe ab. Er zieht die Menschen durch seine höfliche Art und die guten Dinge, die er sagt, in seinen Bann. Auch der 39-jährige deutsche Vertreter Nico Hülkenberg, der für Audi fährt, hat seine feste Anhängerschaft. Vor allem Frauen rufen seinen Namen laut, wenn er auf die Bühne kommt, was Ramos bei ihrer Beobachtung der schreienden Menge deutlich wurde.

An dem anderen Ende des Spektrums findet man Fahrer, die weniger mit großen Massen interagieren. Lance Stroll fällt hier auf, da seine Zurückhaltung in großen Gruppen den Fans auffällt. Ebenso erhielt Gabriel Bortoleto nicht den gleichen Jubel wie die Top-Favoriten. Dies liegt jedoch höchstwahrscheinlich daran, dass er noch recht neu im Feld ist. Das Gleiche gilt für Arvid Lindblad, der ebenfalls noch mit dem Aufbau seiner eigenen Fanbasis beschäftigt ist. Dennoch ist festzuhalten, dass keiner der Fahrer wirklich unbeliebt ist. Vielmehr spiegelt die Dynamik der Fankurve wider, wie sich die Popularität in der Formel 1 ständig wandelt und von individuellen Leistungen, nationaler Herkunft sowie dem geschickten Management der öffentlichen Beziehung durch die Piloten selbst abhängt.