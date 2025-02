Formel 1: Funk-Zensur, Williams-Präsentation und weitere Neuigkeiten

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem droht mit Funk-Zensur im Fernsehen, wenn sich die Fahrer nicht benehmen. Williams präsentiert am Freitag ein Auto mit einmaliger Lackierung in Zusammenarbeit mit dem neuen Namenspartner Atlassian. Peter Prodromou verlängert seinen Vertrag als Aerodynamik-Direktor bei McLaren.

FIA -Präsident Mohammed bin Sulayem hat in Aussicht gestellt, dass die Live-Kommunikation per Funk im Fernsehen eingeschränkt werden könnte, wenn sich die Fahrer nicht benehmen würden. Auf einer Pressekonferenz in der Nähe von Madrid sagte er: „Schalten wir dann die Live-Kommunikation per Funk ab? Vielleicht. Verzögern wir es? Vielleicht.“ Diese Äußerung stieß bei Fans und Fahrern auf wenig Zustimmung.

Besonders Fans könnten sauer sein, da die Funkübertragung, beispielsweise auf F1TV, ohne Zensur und nahtlos übertragen wird, was die Möglichkeit bietet, Entscheidungen in Echtzeit nachzuvollziehen. Neben dieser Diskussion gab es weitere Neuigkeiten aus der Formel-1 Welt. Williams wird am kommenden Freitag mit einer einmaligen Lackierung des FW47 in Zusammenarbeit mit dem neuen Namenspartner Atlassian die Präsentation ihres Autos vornehmen. Die offizielle Rennlackierung wird dann am 18.02. in London vorgestellt. Peter Prodromou wird auch in den kommenden Jahren der Technische Direktor für Aerodynamik bei McLaren bleiben. Andrea Stella, der Teamchef von McLaren, sagte zur Verlängerung mit Prodromou: „Die Reise, die wir als Team gemeinsam unternommen haben, hätten wir ohne Peter nicht geschafft, und wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam um weitere Weltmeisterschaften zu kämpfen.“ Am 18. Februar steht der F1-Launch in London mit der Vorstellung aller Autos aller Teams auf dem Programm. Williams startet bereits am kommenden Freitag mit einer Präsentation





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FORMEL 1 FIA WILLIAMS ATLASIAN MCLAREN PETER PRODROMOU FUNK-ZENSUR

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Formel-1-Liveticker: Droht ein Streit um den Live-Funk im Fernsehen?Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Ben Sulayem sagt Beleidigungen den Kampf an +++ Neue stellvertretende F1-Renndirektorin +++ F1-Launch live auf Sky +++

Weiterlesen »

Isack Hadjar will in der Formel 1 disziplinierter am Funk seinIsack Hadjar, der 2025 für Racing Bulls in der Formel 1 fährt, ist bekannt für seine hitzigen Funksprüche. Der Franzose will sich in Zukunft disziplinierter verhalten und sich der Kritik bewusst, die er wegen seiner aggressiven Äußerungen erhalten hat, stellen.

Weiterlesen »

Isack Hadjar will in der Formel 1 disziplinierter am Funk auftretenDer junge Formel-1-Pilot Isack Hadjar, der 2025 für Racing Bulls fährt, ist in der Vergangenheit für aggressive Funksprüche bekannt. Der Franzose will sich in der Formel 1 disziplinierter verhalten und sich der Kritik bewusst. Im Artikel werden einige Beispiele für Hadjars hitzige Funksprüche aus der Vergangenheit gezeigt.

Weiterlesen »

Nach Formel-1-Karriere: Ex-Verstappen-Kollege Perez in die Formel E?Antonio Perez Garibay, Vater des Formel-1-Stars „Checo“ Perez, deutet eine mögliche Zukunft seines Sohnes in der Formel E an.

Weiterlesen »

Macht die Formel E mehr Sinn als die Formel 1?Formel-E-Pilot Lucas di Grassi reagiert auf die Kritik von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Er ist überzeugt: Sein Arbeitgeber Audi gewinnt in der Formel E mehr als in der Formel 1.

Weiterlesen »

Fotostrecke: Formel-1-Fahrer, die bei Williams ihr Debüt gefeiert habenWilliams gehört zu den langlebigsten Teams der Formel 1: Ob als Topteam oder im Hinterfeld, immer wieder hat der Rennstall Rookies den Einstieg ermöglicht

Weiterlesen »