Der finale Triple-Header der Formel-1-Saison 2026 startet in Las Vegas. Max Verstappen jagt den Vizemeistertitel. Alle Infos zu Live-Übertragung, Startzeiten und Streckencharakteristik.

Die Formel-1-Saison 2026 nähert sich ihrem spektakulären Finale. Mit dem Grand Prix in Las Vegas beginnt der letzte Triple-Header der Königsklasse des Motorsports. Dieser Wochenendblock in Nevada markiert den entscheidenden Endspurt nach nur noch drei verbleibenden Rennen im Kalender.

Während der Meistertitel bei den Fahrern bereits feststeht und sich Kimi Antonelli, der 20-jährige sensationelle Rookie, den Champion-Titel sichert, bleibt die Situation bei der Vizemeisterschaft hochdramatisch. Auch bei den Teams wurde Mercedes bereits als Konstrukteurs-Weltmeister gekürt, doch der Kampf um die Plätze dahinter ist extrem intensiv. Die Spannung im Feld ist daher vor dem Rennen in Las Vegas, das am 22. November um 5 Uhr morgens beginnt, enorm.

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Livestream und Free-TV Übertragung in Deutschland

Deutsche Fans können das Renngeschehen komplett im Free-TV verfolgen. Der Fernsehsender RTL bietet eine umfassende Live-Berichterstattung an, die bereits um 4 Uhr morgens am Rennsonntag startet. Eine Stunde später, also pünktlich um 5 Uhr, ertönt dann die Startsignalleuchte für das Rennen. Für Zuschauer, die jede Session detailliert begleiten möchten, ist auch der Pay-TV-Sender Sky eine Option, der ebenfalls eine Stunde vor Rennbeginn einsteigt und alle Trainingseinheiten sowie den Grand Prix selbst abdeckt.

Der komplette Zeitplan für das Wochenende in Las Vegas ist wie folgt festgelegt. Am Freitag, dem 20. November, findet das erste freie Training um 1:30 Uhr statt. Am Samstag, dem 21. November, folgt das dritte freie Training ebenfalls um 1:30 Uhr. Das eigentliche Rennen am Sonntag, den 22. November, startet pünktlich um 5 Uhr morgens und wird über die Sender WOW, Sky, RTL und RTL+ übertragen.

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Max Verstappen jagt den Vizemeistertitel

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die enge Auseinandersetzung um die Vizemeisterschaft in der Fahrerwertung. Während Ferrari den Konstrukteurspokal bereits mit einem großen Vorsprung vor Red Bull und McLaren im Gepäck hat, liegt der Titelgewinn bei den Piloten auf der Kippe. Max Verstappen hat die besten Chancen, George Russell oder Lewis Hamilton als Zweiten im Feld hinter sich zu lassen.

Dabei führt der Niederländer die Liste mit 279 Punkten an. Er liegt genau 17 Punkte vor George Russell, der aktuell auf 262 Zählern steht, und 18 Punkte vor Lewis Hamilton, der mit 261 Punkten dicht aufgeschlossen hat. Diese enge Differenz macht jedes einzelne Rennen entscheidend. Kein Punktverlust darf sich Verstappen leisten, wenn er die Position hinter Antonelli sicher verankern möchte.

Rekordsieger auf anspruchsvoller Streckenlayout

Max Verstappen startet als Rekordsieger in dieses Wochenende. Bei den drei bisherigen Austragungen des Grand Prix in Las Vegas konnte der viermalige Weltmeister zwei der Rennen für sich entscheiden. Einziger Sieger vor ihm war George Russell, der sich 2024 auf dem Strip durchsetzte. Trotz dieser historischen Dominanz erwartet Verstappen eine komplexe Herausforderung auf der neuen Strecke.

Der Holländer spricht von einer komplett anderen Rennstrecke in jeder Hinsicht. Die lange Gerade über den gesamten Strip erfordert ein präzises Energiemanagement der Fahrzeuge. Zudem spielen die Wetterbedingungen eine entscheidende Rolle, da es in Nevada kalt sein wird. Diese tiefen Temperaturen führen zu unterschiedlichen Reifenverhalten bei den verschiedenen Teams und Autos.

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Kritische Faktoren für Rennerfolg und Strategie

Die Fähigkeit, die Reifenwälzen im besten Arbeitsfenster zu halten, wird der entscheidende Faktor für den Sieg sein. Wer es schafft, die Temperatur der Reifen unter den kälteren Bedingungen optimal zu managen, hat die besten Chancen auf den Rennsieg. Die Strategen der Teams stehen vor der Aufgabe, die Reifenleistung trotz der extremen Bedingungen stabil zu halten, da jede Abweichung vom optimalen Fenster sofort Zeitverlust bedeutet.

Das Wochenende in Las Vegas bietet also nicht nur den spektakulären Abschluss der Saison 2026, sondern auch eine taktische Zerreißprobe für die Top-Teams. Während Mercedes und Kimi Antonelli feiern können, muss Max Verstappen jede Sekunde optimieren, um die Vizemeisterschaft nicht noch abzugeben. Die Spannung bis zum Checkered Flag bleibt damit bis zur letzten Kurve gewahrt.