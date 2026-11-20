Das Formel-1-Rennen in Las Vegas beginnt sonntags um 5 Uhr deutscher Zeit. Fans müssen früh aufstehen, während Temperaturen von 4 Grad einen historischen Kälterrekord androhen.

Der Große Preis von Las Vegas stellt die Zuschauer und Teilnehmer vor besondere logistische Herausforderungen, da das Rennen am Sonntag um 5 Uhr morgens deutscher Zeit auf die Strecke geht. Diese extreme Morgenstunde ist notwendig, um die Neonlichter der Stadt in der Wüste Nevadas für beste TV-Bilder zur Geltung zu bringen und den Strip als Hauptverkehrsader nachts sperrbar zu machen, ohne tagüber Chaos zu verursachen. Die Live-Übertragung erfolgt bei Sky und RTL, während ein Liveticker auf BILD.de bereitsteht.

Startzeit und Live-Übertragung im Detail

Fahrer wie Kimi Antonelli und die anderen 21 Konkurrenten starten in der Spieler-Metropole in einer Zeit, die für europäische Fans wenig komfortabel ist. Viele Zuschauer müssen daher am Samstagabend lange wach bleiben oder am Sonntagmorgen sehr früh aufstehen, um das Spektakel zu verfolgen. Diese Zeitverschiebung ist eine direkte Konsequenz der Entscheidung, das Rennen ab der Rückkehr der Serie nach Las Vegas im Jahr 2023 auf Abendstunden zu legen. Der Umstieg auf einen Abendstermin ermöglicht es, die kulturelle Atmosphäre der Stadt optimal in die Übertragung einzubinden.

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Würde die Formel 1 den Start auf Sonntagabend verlegen, würde dies in Europa auf Montagmorgen fallen. Dies wäre für die Mehrheit der fans in Europa ein unzumutbares Hindernis, da die Arbeitswoche am Montag beginnt. Daher ziehen die Veranstalter es vor, die europäischen Fanbasen an einem Sonntag zu erreichen, selbst wenn dies bedeutet, dass sie in den frühen Morgenstunden aufwachen müssen. Diese Strategie soll sicherstellen, dass die Rennserie ihre größte Fangemeinschaft in Europa nicht durch ungünstige Sendetermine vergrault.

Wochenplan und Qualifying-Termine

Neben dem Rennen am Sonntag ist auch der Zeitplan für die Trainings- und Qualifying-Sessions für die Zuschauer mit besonderen Bedingungen verbunden. Am Freitag finden zwei freie Übungen statt, wobei die erste Sitzung bereits um 1.30 Uhr und die zweite um 5 Uhr morgens deutscher Zeit stattfindet. Das dritte freie Training und das entscheidende Qualifying sind für den Samstag angesetzt, wobei das Training um 1.30 Uhr und das Qualifying um 5 Uhr morgens beginnt.

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Diese frühe Termine sind Teil eines komplexen Zeitplans, der auch Rücksicht auf lokale Feiertage und Verkehrsregelungen nimmt. In dieser Saison ist das Event in Las Vegas das zweite Rennen, das an einem Saturday-Ausgangsgipfel stattfindet. Zuvor war bereits der Große Preis von Aserbaidschan in Baku an einem Samstag ausgetragen worden. Der eigentliche Rennsonntag fiel in Aserbaidschan auf einen Gedenktag, was die Planung weiterer Termine beeinflusste.

Extrem niedrige Temperaturen in der Wüste

Für die Fans vor Ort und die technischen Abläufe am Track drohen in Las Vegas historische Temperaturen. Laut aktuellen Wettervorhersagen könnte das Thermometer am Tag des Qualifying und des Rennens auf bis zu vier Grad Celsius fallen. Damit droht der Formel 1 ein Kälte-Rekord, da es bei offiziellen Sessions der Rennserie noch nie so kalt war. Die Kombination aus nächtlicher Abkühlung und der geografischen Lage in der Wüste Nevadas verstärkt den Effekt drastisch.

Bisher hielt der Große Preis von Kanada im Jahr 1978 den Rekord für das kälteste Rennen. Dort wurden am Renntag nur fünf Grad Celsius gemessen. Das bislang zweitkälteste Rennen liegt dagegen näher an der Gegenwart: Beim Rennen im belgischen Spa im Jahr 2014 zeigte das Thermometer maximal acht Grad an. Die prognostizierten vier Grad in Las Vegas würden diese historischen Tiefstmarken übertreffen und somit einen neuen Tiefpunkt in der Geschichte der Formel 1 markieren.

Konsequenzen und Erwartungshaltung

Die Kombination aus extremer Morning-Start-Zeit und eisigen Temperaturen macht das Event in Las Vegas zu einer einzigartigen Herausforderung für alle Beteiligten. Während die Organisatoren die visuellen Reize der Stadt nutzen, müssen Teams und Fans sich auf ungewohnte Bedingungen einstellen. Die Kälte könnte sich auf die Reifenentwicklung und die Motorleistung auswirken, was die strategische Planung im Team beeinflusst. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die Vorhersagen eintreffen und Las Vegas somit zur neuesten Tiefmarke der Rennserie wird.