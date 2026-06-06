Formel 1 Großer Preis von Monaco 2026: RTL und Nitro übertragen live im Free-TV - Alle Infos zu Zeitplan, Übertragung und Strecke

Der Große Preis von Monaco 2026 ist das sechste Rennen der Formel-1-Saison. Alle wichtigen Informationen zu Zeitplan, Live-Übertragungen bei RTL, Nitro, Sky und im Livestream auf RTL+ sowie Besonderheiten des Circuit de Monaco.

Wer behält in den engen Gassen von Monaco die Oberhand? Der Große Preis von Monaco markiert das sechste Rennen der Formel-1-Saison 2026 und verspricht wieder ein besonderes Spektakel auf dem legendären Circuit de Monaco.

Nach einem chaotischen Rennen in Montreal, bei dem Kimi Antonelli für Mercedes siegte und die Führung in der Fahrerwertung ausbaute, reist die Formel-1-Welt nun ins Fürstentum. Das Rennen am Sonntag, den 7. Juni 2026, um 15 Uhr deutscher Zeit, ist eingebettet in ein umfassendes Wochenendprogramm, das bereits am Freitag mit dem Ersten Freien Training beginnt. Die Übertragungsrechte liegen weiterhin bei Sky, das das gesamte Rennwochenende im Pay-TV zeigt.

Gleichzeitig setzt RTL seine Partnerschaft fort und überträgt Qualifying und Rennen erstmals in dieser Saison live im Free-TV bei RTL und Nitro sowie im Livestream auf RTL+. Damit bleibt das Rennen für ein breites Publikum zugänglich. Der Circuit de Monaco, seit 1950 fester Bestandteil des Kalenders, gilt als eine der anspruchsvollsten und traditionsreichsten Strecken der Welt. Die engen Straßen, der enge Kurs und die hohe侗 Wahrscheinlichkeit von Safety-Car-Phasen machen das Rennen unberechenbar.

Im vergangenen Jahr triumphierte Lando Norris, während Ayrton Senna mit sechs Siegen zwischen 1987 und 1993 der Rekordsieger ist. Für die Fahrer und Teams stellt der Grand Prix eine besondere Herausforderung dar, da Überholmanöver selten sind und die Qualifying-Performance entscheidend ist. Die Berichte und Live-Ticker bieten während des gesamten Events detaillierte Informationen, Hintergründe und aktuelle Entwicklungen, sodass Fans keine Sekunde des Geschehens verpassen





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