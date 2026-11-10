Formel 1 hält an Saisonfinale 2026 in Katar und Abu Dhabi fest

FIA-Chef Ben Sulayem bekräftigt trotz der Kriegslage im Nahen Osten die Rennen in Katar und Abu Dhabi. Die Formel 1 will eine Wiederholung der gestrichenen Saisonauftakte verhindern.

Die Formel 1 hält trotz der Kriegslage im Nahen Osten an ihrem Saisonfinale 2026 in Katar und Abu Dhabi fest. FIA-Chef Ben Sulayem machte die Position am Dienstag auf Instagram deutlich: An den Plänen werde nicht gerüttelt. Der Weltverband bereitet damit zwei Grand-Prix-Wochenenden in den Golfstaaten vor, die den Abschluss der Weltmeisterschaft bilden sollen.

Ben Sulayem erklärte, man sei bereit für Katar und Abu Dhabi und bestens vorbereitet. Er kündigte zwei herausragende Rennwochenenden und einen spektakulären Abschluss der Saison an. Nach seinen Angaben arbeitet der Verband eng mit seinen Partnern zusammen, damit alles für Fahrer, Teams und Fans bereitsteht.

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Warum die Formel 1 an Katar und Abu Dhabi festhält

Die Entscheidung steht im Schatten der Erfahrungen zu Saisonbeginn, als die Eskalation zwischen Iran und den USA die Verantwortlichen zwang, die Auftaktrennen in Bahrain und Saudi-Arabien zu streichen. Das Rennen in Bahrain wurde später in Malaysia nachgeholt. Saudi-Arabien fiel dagegen ganz aus dem Kalender.

Eine Wiederholung dieses Szenarios wollten FIA-Chef Ben Sulayem und Formel-1-CEO Stefano Domenicali unbedingt verhindern. Dies gilt auch, obwohl der Titel bereits entschieden ist: Kimi Antonelli und Mercedes haben die Entscheidung längst gesichert, wie die Berichterstattung festhält. Als Ausweichort stand Imola bereit, doch Ben Sulayem und Domenicali wollten darauf nicht zurückgreifen.

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Ein wichtiges Argument liefert zudem die Motorrad-WM. Die MotoGP absolvierte ihr Rennwochenende in Katar vergangene Woche ohne Probleme. Für Katar und Abu Dhabi gelten derzeit keine Reisewarnungen, und der Luftraum ist offen.

Sicherheitslage und Vorbereitung auf die Golfrennen

Die Verantwortlichen stützen ihre Planung also auf die aktuelle Lage vor Ort. Reisewarnungen bestehen für beide Länder derzeit nicht, und der Luftraum ist geöffnet. Diese Faktoren bilden die Grundlage dafür, dass der Veranstalter an den Terminen festhält.

Gleichzeitig räumt die Formel 1 ein, dass die Lage angespannt bleibt. Nur ein massiver Ausbruch der Kampfhandlungen könnte die Pläne noch zunichtemachen. Ob es zu einer solchen Eskalation kommt, ist offen, weshalb die Organisatoren ihre Vorbereitungen weiter eng mit den Partnern abstimmen.

Termine bis zum Saisonende im Überblick

Drei Rennen fehlen der Formel 1 noch bis zum Saisonende. Den Auftakt des Schlussspurts bildet in zwei Wochen das Triple Header in Las Vegas. Danach folgen die beiden Grand Prix in den Krisenregionen Katar und Abu Dhabi.

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Für Fahrer, Teams und Fans bedeutet das einen dichten Endspurt mit drei Veranstaltungen in kurzer Abfolge. Ben Sulayem betonte, man freue sich darauf, Fahrer, Teams und Fans auf zwei ikonischen Rennstrecken für ein unvergessliches Saisonfinale willkommen zu heißen.