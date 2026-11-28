Die Formel 1 stationiert in Katar, wo der vorletzte Grand Prix der Saison 2027 auf dem Programm steht. Am heutigen Samstag geht es im Qualifying darum, eine aussichtsreiche Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag zu erlangen. Hier läuft das Qualifying heute live.

Die Formel 1 stationiert in Katar, wo der vorletzte Grand Prix der Saison 2027 auf dem Programm steht. Am heutigen Samstag geht es im Qualifying darum, eine aussichtsreiche Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag zu erlangen.

Hier läuft das Qualifying heute live.in diesem Jahr in Katar gastiert. Die Verantwortlich haben sich letztlich aber dafür entschieden, das Rennen durchzuführen. Am Samstagabend (ab 19 Uhr imWährend Kimi Antonelli als jüngster Weltmeister der Formel-1-Geschichte bereits feststeht, geht es in Katar und beim abschließenden Rennen in Abu Dhabi noch um den Vize-Titel.

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Max Verstappen hat bereits an diesem Wochenende die Chance, diesen fix zu machen, zumal er 37 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton und je 40 Zähler Vorsprung auf George Russell und Lando Norris hat.die ersten beiden Trainings klar dominiertNico Hülkenberg belegte in den ersten beiden Trainins-Session jeweils Platz 13. Dies muss für das Qualifying aber noch nicht zwingend wegweisend sein. Der einzige Deutsche hofft auf den Einzug in Q3.