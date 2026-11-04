Formel 1 im TV: Sendetermine für den Großen Preis von Mexiko und São Paulo

Die Sendetermine der Formel 1 auf Sky Sport F1, SRF info und ORF 1 im Überblick: Trainings, Qualifying und Rennwiederholungen am 7. November.

Die Formel 1 ist am Wochenende des 7. November auf mehreren Sendern zu sehen. SPEEDWEEK.com veröffentlicht als Service die wichtigsten Sendetermine der TV-Sender für die Übertragungen rund um die Rennen in Mexiko und São Paulo. Im Mittelpunkt stehen Sky Sport F1, das die meisten Programmpunkte anbietet, sowie die Free-TV-Sender SRF info aus der Schweiz und ORF 1 aus Österreich.

Die Übersicht beginnt mit einer Vorschau auf den Großen Preis von Mexiko 2026, den Sky Sport F1 um 06.00 Uhr zeigt. Danach folgt eine Übertragung des Großen Preises von São Paulo 2025 um 12.00 Uhr. Die Liste umfasst außerdem Warm-up-Formate, Trainingssitzungen und Hintergrundbeiträge, die in der Tagesplanung der Fans berücksichtigt werden können.

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Sky Sport F1 bündelt Trainings und Qualifying am Samstag

Am Samstag, 7. November, zeigt Sky Sport F1 am Vormittag um 09.00 Uhr dokumentarische Inhalte über die Formel-1-Legende Ayrton Senna. Um 10.00 Uhr folgt der Große Preis von São Paulo 2025, bevor um 15.00 Uhr ein Beitrag zum Überholmanöver von Sebastian Vettel läuft.

Das dritte freie Training der Formel 1 beginnt laut Programm um 15.30 Uhr. Anschließend übernimmt Sky Sport F1 um 18.30 Uhr mit dem Beginn der Übertragung des Qualifyings. Das eigentliche GP-Qualifying ist um 19.00 Uhr angesetzt, sodass der Abend ganz im Zeichen der Startaufstellung steht.

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Nach dem Qualifying zeigt Sky Sport F1 um 21.00 Uhr den Dokumentationsbeitrag Kimi: Ein Wochenende mit Antonelli. Um 23.30 Uhr folgt das WM-Finale von Brasilien 2008, das die Zuschauer im Programm am späten Abend verfolgen können.

Rennwiederholungen und Hintergründe im weiteren Programm

Die Wiederholung des Qualifyings zeigt Sky Sport F1 um 08.00 Uhr am Morgen. Damit können Zuschauer die Startaufstellung noch einmal in voller Länge sehen, bevor das Programm mit Hintergrundformaten fortgesetzt wird.

Um 13.00 Uhr läuft auf Sky Sport F1 der Beitrag Discover Kimi: Kindheit. Um 15.30 Uhr folgt der Teil Discover Kimi: Freundschaft und Loyalität, der sich mit persönlichen Aspekten der Geschichte befasst. Beide Formate bieten Einblicke abseits der Rennstrecke.

Die Wiederholung des Rennens sendet ORF 1 um 23.55 Uhr. Für Zuschauer in Österreich ist dies der letzte Programmpunkt der Übersicht, der sich direkt mit dem Renngeschehen befasst.

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SRF info, ServusTV und ORF 1 ergänzen das Angebot

SRF info überträgt den Beginn der Rennübertragung um 17.20 Uhr. Damit richtet sich der Sender in der Schweiz gezielt an Zuschauer, die das Rennen live verfolgen möchten.

ServusTV bietet um 19.40 Uhr eine Analyse zum Renngeschehen an. Zusätzlich zeigt Sky Sport F1 um 21.00 Uhr den Beitrag Ted's Notebook, der sich mit Hintergrundinformationen zur Formel 1 beschäftigt.

Für Fans im deutschsprachigen Raum bietet die Übersicht damit eine Mischung aus Live-Übertragungen, Wiederholungen und Analysen. Die genauen Uhrzeiten helfen dabei, die Sendungen gezielt einzuplanen und keine Session zu verpassen.