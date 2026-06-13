Formel 1 in Barcelona: Abschied vom Katalonien-GP und weitere Sky-Exklusivität

Beim Grand Prix von Barcelona-Katalonien steht nicht nur der Abschied vom traditionsreichen Kurs an, sondern auch die anhaltende Exklusivität der Übertragungsrechte bei Sky im Fokus. Rookie Kimi Antonelli führt die WM an, während die Übertragungssituation für deutsche Fans unverändert bleibt.

Die Formel 1 reist nach dem dramatischen Rennen in Monaco zum traditionsreichen Grand Prix von Barcelona - Katalonien . Das Rennen in Nordspanien, das am 14. Juni stattfindet, markiert voraussichtlich das letzte Mal, dass der Große Preis von Katalonien in seiner bisherigen Form auf dem Circuit de Barcelona -Catalunya ausgetragen wird, bevor ein neuer Stadtkurs in Madrid ab 2026 die Serie übernimmt.

Während die Fahrer und Teams sich auf das Wochenende vorbereiten, steht insbesondere die Frage nach der Zukunft des Rennens im Mittelpunkt, doch auch die aktuellen Entwicklungen auf und abseits der Strecke sorgen für Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Dominanz des Rookies Kimi Antonelli, der in Monaco seinen fünften Sieg in Folge feierte und damit seine Führung in der Fahrerwertung weiter ausbaute.

Sein Teamkollege bei Mercedes, George Russell, zeigte bereits in den ersten freien Trainingseinheiten in Barcelona seine Stärke und setzte die erste Bestzeit, gefolgt von Oscar Piastri und Charles Leclerc. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen führte das zweite freie Training an, was auf einen spannenden Kampf an der Spitze hindeutet. Neben den sportlichen Fragen beschäftigt die Fans in Deutschland und Österreich jedoch nach wie vor die Übertragungssituation: Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Live-Übertragungsrechte weiter beim Pay-TV-Sender Sky.

Dieser zeigt alle Sessions - Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen - live und in voller Länge über die Plattformen Sky Go und WOW. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist weiterhin notwendig. Zwar hatte RTL in der Vergangenheit gelegentlich einzelne Rennen im Free-TV gezeigt, für die aktuelle und die kommende Saison stehen jedoch keine festen Sendetermine. Damit bleibt die Formel 1 für deutsche Zuschauer ohne Sky-Abonnement voraussichtlich erneut nur über Audiostreams oder highlight-Zusammenschnitte zugänglich.

Der Große Preis von Spanien ist damit sowohl ein Abschied von einemalten Kurs als auch ein Beleg für die anhaltende Kommerzialisierung der Sportart, deren Zugang für das Publikum zunehmend hinter Streaming-Mauern verschwindet





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