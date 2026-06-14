Formel 1 in Barcelona: Großer Preis von Katalonien

Der Große Preis von Katalonien ist ein wichtiger Termin für die Formel 1. Der Grand Prix wird am 14. Juni ab 15 Uhr stattfinden. Die Zuschauer können das Rennen live im Liveticker verfolgen.

Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Monaco in Barcelona . Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Barcelona -Katalonien. Es ist vorerst das letzte Jahr, in dem der Große Preis fest in Katalonien ausgetragen wird.

Der Grand Prix von Barcelona-Katalonien ist ein wichtiger Termin für die Formel 1. Der Große Preis wird am 14. Juni ab 15 Uhr stattfinden. Die Zuschauer können das Rennen live im Liveticker verfolgen.

Beim ersten freien Training in Nordspanien fuhr Russell die beste Zeit ein, gefolgt von Piastri und Leclerc. Beim zweiten freien Training führte der amtierende Weltmeister. Der Kanada-Grand-Prix wird nicht im Free-TV laufen. So ist jedenfalls der aktuelle Stand.

Zwar hat RTL in den vergangenen Jahren einzelne Rennen übertragen, jedoch stehen für diese Saison noch keine Sendetermine fest. Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge. Der Große Preis von Spanien wird in Barcelona stattfinden.

Die Zuschauer können das Rennen live im Livestream verfolgen. Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich. Der Große Preis von Spanien ist ein wichtiger Termin für die Formel 1. Die Zuschauer können das Rennen live im Liveticker verfolgen





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