Formel 1 in Barcelona: Namensänderung, TV-Infos und der Kampf um den WM-Titel

Die Formel 1 startet in Barcelona, jedoch nicht als Großer Preis von Spanien. Alle Informationen zum Rennwochenende, der TV-Übertragung und dem Duell zwischen dem dominierenden Kimi Antonelli und dem glücklosen George Russell.

Die Formel 1 kehrt in dieser Saison an einen traditionsreichen Ort zurück, doch mit einer kleinen Namensänderung. Seit 1991 gastiert die Königsklasse des Motorsport s auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona , aber 2024 wird dort erstmals nicht der Große Preis von Spanien ausgetragen, sondern der Große Preis von Barcelona -Katalonien.

Grund für die Umbenennung ist das neue Rennen in Madrid im September, das den spanischen Grand Prix übernimmt. Doch zunächst steht der Lauf in Katalonien im Mittelpunkt, wo es traditionell oft sehr heiß wird. Die Frage lautet: Wer setzt sich in diesem hitzigen Duell durch? SPORT BILD liefert alle wesentlichen Informationen rund um das anstehende Rennwochenende.

Leider müssen Fans, die auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft haben, enttäuscht werden. Das Rennen aus Barcelona wird live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Dort ist wie gewohnt die Berichterstattung zu allen Sessions der Formel 1 zu sehen, beginnend 90 Minuten vor dem jeweiligen Start. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Formel 1 über den Streamingdienst WOW mitzuverfolgen.

Der komplette Zeitplan für das Wochenende sieht wie folgt aus: Erstes Freies Training: Freitag, 12. Juni, um 13 Uhr (WOW/Sky). Zweites Freies Training: Freitag, 12. Juni, um 17 Uhr (WOW/Sky).

Qualifying: Samstag, 13. Juni, um 16 Uhr (WOW/Sky, RTL). Das Rennen selbst findet am Sonntag, 16. Juni, um 16 Uhr statt (WOW/Sky).

Im Mittelpunkt des Interesses steht derzeit der junge Italiener Kimi Antonelli. Der 19-jährige Mercedes-Pilot dominiert die Saison bisher nach Belieben und scheint aktuell unschlagbar. Mit einem Vorsprung von 66 Punkten in der Fahrerwertung ist er auf dem besten Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel. Dabei stellt er einen Rekord nach dem anderen auf.

Allerdings hat Antonelli in Barcelona noch eine offene Rechnung: Beim letzten Auftritt auf diesem Kurs musste er mit einem Motorschaden vorzeitig aufgeben. Dieses Pech scheint in dieser Saison hingegen eher seinen Teamkollegen George Russell zu verfolgen. Der Brite hatte zuletzt zwei Rennwochenenden in Folge ohne Punkte beendet und braucht dringend ein positives Ergebnis.

Nach dem Rennen in Monaco zeigte sich Russell sichtlich frustriert: "Ich hatte in meiner Karriere schon einige schlechte Momente, in denen ich zwei oder drei Rennen nicht performt habe, aber ich hatte noch nie so viel Pech wie jetzt.

" Dennoch gibt er die Hoffnung auf den WM-Titel nicht auf. Sein Ziel für Barcelona ist es, wieder Boden auf den schon weit enteilten Antonelli gutzumachen, bevor dieser sich endgültig in die Ferne absetzt





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