Formel 1 in Brasilien: Qualifying nach 84 Minuten Regenpause fortgesetzt

Nach 84 Minuten Regenpause ging das Formel-1-Qualifying in Brasilien weiter. Lando Norris fuhr die Bestzeit, Max Verstappen verzichtete auf Q2.

Das Formel-1-Qualifying in Brasilien ist zwei Minuten nach dem Start bereits wieder unterbrochen worden, weil der Regen zu stark war. Um 15.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr deutscher Zeit) lösten die Mobiltelefone rund um die Strecke zusätzlich einen Alarm aus. Grund war eine Warnung des brasilianischen Zivilschutzes für Sao Paulo und die Nachbargemeinden.

Die Warnung kündigte Starkregen im Süden und Westen der Hauptstadt an, begleitet von Blitzen und Wind. Die Behörde forderte die Menschen auf, einen sicheren Ort zum Schutz aufzusuchen. Auf den Tribünen blieb die Stimmung dennoch gut, während Streckenposten versuchten, das Wasser mit Besen vom Asphalt zu schieben.

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Medical Car und Safety Car prüfen die Strecke

Das Medical Car war die erste Einheit, die auf die Strecke fuhr, um die Lage zu prüfen. Danach folgte das Safety Car, mit dem die Rennleitung die Bedingungen auf dem Kurs kontrollierte.

Fahrer Bernd Mayländer stellte bei seiner Runde fest, dass an mehreren Stellen noch zu viel Wasser auf der Strecke stand. Die zweite Ausfahrt des Safety Cars brachte keine guten Neuigkeiten, das Feedback lautete, dass sich die Bedingungen verschlechtert hatten.

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Bei vielen Beobachtern wurden Erinnerungen an 2024 wach. Damals wurde die Samstags-Qualifikation wegen Regens abgesagt und am Sonntag um 7.30 Uhr Ortszeit nachgeholt. In diesem Jahr entschied man sich für einen weiteren Versuch.

Qualifying läuft wieder: Norris fährt die Bestzeit

Das Qualifying wurde um 16.26 Uhr nach 84 Minuten Unterbrechung fortgesetzt. Lando Norris im McLaren war am Ende der Schnellste in der Session.

Schnellster Fahrer ist der entthronte Weltmeister Lando Norris vor George Russell im Mercedes und dem neuen Champion Kimi Antonelli. Nico Hülkenberg im Audi kam als Sechster ins Ziel und rutschte wegen einer Startplatz-Strafe auf Rang 4 vor, seine beste Platzierung in dieser Saison.

In Q1 wechselte die Führung 18 Mal. Gabriel Bortoleto kam im Audi von der Strecke ab, kämpfte sich über den unter Wasser stehenden Rasen zurück, musste aber einen beschädigten Heckflügel in Kauf nehmen. Rafael Camara crashte kurz vor Ende von Q2 in Kurve 12 und erklärte über Funk, dass er in Ordnung sei.

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Startplatz-Strafen und Funkstreit im Mercedes

Mehrere Fahrer müssen am Sonntag wegen des Austauschs von Teilen von hinten starten. Lewis Hamilton im Ferrari startet wegen sechs neuer Teile vom Ende des Feldes, Charles Leclerc verliert zehn Positionen.

George Russell im Mercedes wird wegen neuer Teile um fünf Plätze zurückversetzt. Max Verstappen im Red Bull und Sergio Perez im Cadillac haben ebenfalls neue Teile verbaut und starten vom Ende des Feldes. Verstappen verzichtete deshalb auf Q2, weil er kein Risiko eingehen wollte.

Im Schlussabschnitt funkte Russell an die Box, nachdem Alex Albon im Williams ihn auf seiner schnellen Runde behindert hatte. Mercedes-Teamchef Toto Wolff antwortete ihm, dass er auf Platz 2 liege. Russell entgegnete, dass er nicht Zweiter sein wolle, sondern Erster.