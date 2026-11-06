Formel 1 in Katar und Abu Dhabi: Partner bringen sich gegen Rennen in Stellung

Rechteinhaber wie Canal+ und Sky erwägen laut BILD, keine Teams zu den Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi zu schicken. Eine Entscheidung soll bis 10. November fallen.

Während die MotoGP am Wochenende in Katar Station macht, bringen sich in der Formel 1 wichtige Partner gegen die Rennen im Wüstenstaat Katar und in Abu Dhabi in Stellung. BILD erfuhr davon vor dem Großen Preis von São Paulo, der am Sonntag um 18 Uhr auf Sky live übertragen wird.

In drei Wochen soll in Katar der vorletzte Grand Prix der Saison stattfinden. Eine Woche später ist in Abu Dhabi der Saisonabschluss geplant. Mehrere Rechteinhaber planen laut BILD, keine Teams zu den Wüstenrennen zu schicken, falls diese tatsächlich durchgezogen werden.

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Canal+, Servus TV und DAZN erwägen Teamverzicht

Canal+ aus Frankreich, Servus TV aus Österreich und der spanische Ableger von DAZN gehören laut BILD zu den Rechteinhabern, die einen Verzicht prüfen. Konkret soll es sich um diese drei Sender und Plattformen handeln.

Auch die Sky-Gruppe, die in England, Deutschland und Italien aktiv ist, soll über ähnliche Maßnahmen nachdenken. Damit könnte ein Teil der europäischen Medienpartner den Wüstenrennen fernbleiben.

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Ebenfalls nicht reisen sollen Partner, die mehrere Teams ausstatten. Diese Unternehmen sind bei den Grands Prix normalerweise vor Ort, wie BILD berichtet.

Formel 1 Teams äußern Bedenken zur Nahost-Lage

Diverse Mitarbeiter der Formel-1-Teams haben ihren Chefs laut BILD wegen der aktuellen Lage im Nahen Osten Bedenken mitgeteilt. Die Unruhe reicht damit bis in die Teams selbst hinein.

Die Formel 1 hält an den Rennen in Katar und Abu Dhabi fest. Gleichzeitig lässt sie die Strecke in Imola in Italien als Alternative vorbereiten.

Spätestens am 10. November soll eine Entscheidung fallen. Hinter den Kulissen informiert die Formel 1 die Teamchefs regelmäßig darüber, dass sie die Situation verfolgt und mit allen relevanten Kräften, etwa Regierungen und Sicherheitsbehörden, im Austausch steht.

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Kosten einer Absage in Katar und Abu Dhabi

Eine Absage würde die Formel 1 teuer zu stehen kommen, denn sie müsste für die Kosten aufkommen. Sagen dagegen die Veranstalter ab, bleiben sie selbst auf den Kosten sitzen.

Die Organisatoren denken laut Bericht nicht daran, die Rennen von sich aus zu streichen. Sie haben zuletzt immer wieder neue Musik-Acts für das Rahmenprogramm bekanntgegeben, darunter Kings of Leon und Jennifer Lopez in Abu Dhabi.

Mehrere Länder haben ihre Reisewarnungen für die Wüsten-Staaten in den letzten Monaten aufgehoben. Das Auswärtige Amt in Deutschland rät aktuell nur noch von Reisen nach Katar ab. Für Abu Dhabi gilt hingegen die Empfehlung, von nicht notwendigen Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate abzusehen.