Nach dem nächsten Crash der beiden Ferrari hat Teamchef Fred Vasseur Einblick in die Verwerfungen zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton gegeben.

Nach dem nächsten Crash der beiden Ferrari hat Teamchef Fred Vasseur Einblick in die Verwerfungen zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton gegeben.es ist zwischen den Fahrern, nicht zwischen dem Team und den Fahrern.

Sie müssen sich in erster Linie gegenseitig respektieren, aber sie müssen auch das Team respektieren.

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"In Las Vegas hatte Leclerc einen Unfall mit Hamilton provoziert, Vasseur übte deutliche Kritik an dem Monegassen. Schon in Mexiko hatte es zuletzt einen Unfall zwischen beiden Piloten gegeben, es folgten öffentliche Kritik von Hamilton und ein Krisengespräch.

"denn ich dachte, die Botschaft nach Mexiko war klar. Wir haben darüber geredet, heute haben wir noch mal daran erinnert, und das Ergebnis sieht dann so aus.

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"Der Fahrer-Weltmeister und der Konstrukteurs-Champion in der Formel 1 stehen fest. Aber dahinter herrscht im Saisonendspurt noch Hochspannung mit Zoffpotenzial. dass er in so einer Situation nicht überholen soll. Er hat ganz klar einen Fehler gemacht, für den das Team teuer bezahlt hat.

" Am Ende kamen Hamilton und Leclerc nur auf die Plätze sieben und zehn. Gleich nach der Zieleinfahrt zitierte Vasseur Leclerc zu sich. "