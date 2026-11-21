Ab Sonntag, 5 Uhr, startet der Große Preis von Las Vegas. Organisatoren erwarten 200.000 Besucher. Strikte Sicherheitsvorschriften und eine neue Gesetzesänderung sollen Chaos verhindern.

Der Große Preis von Las Vegas am Sonntag um 5 Uhr markiert den Höhepunkt der Rennsaison in den USA. Sky und RTL übertragen das Event live, während BILD.de einen Liveticker bereitstellt. Die Organisatoren rechnen mit rund 200.000 Zuschauern und haben umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um den Ablauf und die An- sowie Abreise der Fans reibungslos zu gestalten. Für eine zentrale Sicherheitsregelung war sogar eine Anpassung der lokalen Gesetzgebung notwendig.

Massiver Eingriff in das Stadtbild seit September

Bereits Anfang September begannen die Vorbereitungen, was sehr zum Ärger vieler Anwohner führte. Die Klagen der Bevölkerung betreffen den Wegfall von 60 Bushaltestellen sowie die stark eingeschränkte Nutzung von Bürgersteigen. Auch für lokale Unternehmen bedeuten die Maßnahmen finanzielle Belastungen. Kleine Bars mussten bis zu 50.000 Dollar, das sind ca. 45.600 Euro, zahlen, wenn sie freien Blick auf die Strecke haben oder mit dem Rennen werben. Seit Dienstag gilt zudem auf dem berühmten Strip und im öffentlichen Raum ein striktes Verbot von Glasflaschen, um Verletzungen und Sachschäden in den Menschenmassen zu verhindern.

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Sicherheitsvorschriften der FIA und Move-Zonen

Für viele Menschen in Las Vegas sind die Brücken über die gesperrten Straßen die einzige Möglichkeit, durch die Stadt zu kommen. Dort gelten jedoch besondere Regelungen, da der Motorsport-Weltverband FIA verlangt, dass Brücken über Rennstrecken blickdicht abgeschirmt sein müssen. Der Verband begründet dies damit, dass Hunderte Menschen, die gleichzeitig auf den Überführungen stehen bleiben, die Flucht- und Rettungswege verstopfen würden. Zudem besteht die Gefahr, dass die Brücken statisch überlastet werden.

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Um diese Risiken zu minimieren, hindern Polizisten und private Sicherheitsleute Neugierige am Verweilen auf den Übergängen. Diese Bereiche wurden offiziell als "Durchgangszonen" oder "Move-Zones" deklariert. Wer dort stehen bleibt, zum Beispiel um ein Foto zu machen, wird sofort weitergeschickt. Wer sich widersetzt und dennoch stehen bleibt, kann theoretisch mit einer Strafe von bis zu 1000 Dollar, umgerechnet ca. 911 Euro, belegt werden.

Gesetzesverschärfung durch den Bezirk

Die Durchsetzung dieser Regeln erwies sich initial als schwierig. Da private Sicherheitsleute auf öffentlichem Grund Passanten rechtlich kaum zum Weitergehen zwingen konnten, entschloss sich der Bezirk zu einer drastischen Verschärfung. Die neue Gesetzesänderung schaffte die rechtlichen Lücken, die es zuvor ermöglichten, sich den Sicherheitsanweisungen zu entziehen. Diese Maßnahme ist Teil der umfassenden Strategie, damit das Rennen und die An- und Abreise der Fans reibungslos verlaufen.