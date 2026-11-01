Formel 1 in Mexiko: Antonelli kann Weltmeister werden

Kimi Antonelli steht kurz vor dem WM-Titel beim Großen Preis von Mexiko 2026. Alle Infos zu TV, Stream, RTL, Sky und Startzeit finden Sie hier.

Das Rennen der Formel 1 gastiert in Mexiko, wobei der Fokus stark auf Kimi Antonelli liegt, der die Chance hat, Weltmeister zu werden. Die Zuschauer wollen natürlich wissen, wo das wichtige Rennen live im Fernsehen und im Streaming angeboten wird. Dabei interessieren sich viele für Details zu RTL und Sky, sowie für die genaue Startzeit und die Informationen zum Qualifying.

Titelwende in Mexiko-Stadt

Die Station in Mexiko findet auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez statt, wo der nächste Grand Prix angesetzt ist. Im Mittelpunkt steht Kimi Antonelli, der sich bereits vorzeitig zum Weltmeister krönen könnte. Der Sieg beim Großen Preis der USA hat Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli unmittelbar vor den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere gebracht. Beim Großen Preis von Mexiko am Sonntag, den 1. November, könnte der 20-Jährige nun als jüngster Weltmeister in die Geschichte der Formel 1 eingehen. Ein neunter Platz reicht ihm bereits, um den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen.

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Übertragung bei RTL und Sky

Nach seinem Sieg in Austin führt Antonelli die Gesamtwertung mit 365 Punkten an. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell folgt mit 242 Zählern, um sich unabhängig von den Ergebnissen seiner Verfolger zum Weltmeister zu krönen. Doch wo läuft das Rennen live im TV und Stream? Und zeigt RTL den Mexiko-GP kostenlos? Das Qualifying am Samstag wird nicht kostenlos bei RTL gezeigt. Der Kölner Privatsender besitzt in der Saison 2026 lediglich die Free-TV-Rechte an ausgewählten Rennen und Qualifyings. Mexiko gehört nicht dazu.

Sky zeigt das Rennen live

Die Live-Übertragungsrechte an der gesamten Formel-1-Saison liegen in Deutschland bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt deshalb auch den Großen Preis von Mexiko am Sonntag live und in voller Länge auf Sky Sport F1. Das Rennen beginnt am Sonntag um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko findet am Samstag, den 31. Oktober, ab 22:00 Uhr statt. Der Streamingdienst zeigt die Qualifikation bereits ab 21:30 Uhr im Livestream. Dafür ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Herausforderungen auf der Rennstrecke

Alternativ können Fans die Qualifikation auch bei Sky Sport F1, Sky Go und WOW verfolgen. Auch im Livestream können Fans den Großen Preis von Mexiko verfolgen. Sky bietet die Übertragung über Sky Go sowie den Streamingdienst WOW an. Für beide Angebote ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Darüber hinaus stellt Sky seinen Abonnenten zusätzliche Perspektiven zur Verfügung. Über die Sky Sport App und skysport.de können Zuschauer das Geschehen unter anderem im On-Board-Channel aus den Cockpits der Fahrer verfolgen.

Hintergrund und Termine

Der Große Preis von Mexiko steigt vom 30. Oktober bis zum 1. November 2026. Der Große Preis von Mexiko wird auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt ausgetragen. Die Strecke liegt auf mehr als 2.000 Metern Höhe und stellt damit besondere Anforderungen an die Fahrzeuge. Vor allem die dünnere Luft wirkt sich auf die Aerodynamik und die Kühlung aus. Wer den Großen Preis von Mexiko weder im TV noch im Livestream verfolgen kann, muss trotzdem nichts verpassen.