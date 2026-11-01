Formel 1 in Mexiko: Kimi Antonelli steht vor Weltmeistertitel und TV-Tipps

Kimi Antonelli könnte als Jüngster Weltmeister werden. Infos zum Crash von V. Bottas, Startzeit und wo der F1 Mexiko GP live im TV und Stream zu sehen ist.

Beim Großen Preis von Mexiko auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt steht nicht nur die Krone der Formel 1 im Raum, sondern auch ein dramatisches Rennen auf höchstem Niveau. Der 20-jährige Kimi Antonelli steht unmittelbar vor der möglichen Krönung zum jüngsten Weltmeister der Geschichte, falls er die Zielflagge erreicht. Das traditionelle Event findet vom 30. Oktober bis zum 1. November 2026 statt. Dabei wurde das Geschehen jedoch durch einen schweren Unfall von Valtteri Bottas getrübt, der das Rennen vorübergehend unterbrach. Fans in Deutschland konnten die Action auf verschiedenen Kanälen verfolgen, wobei die Übertragungsrechte klar geregelt sind. Besonders interessant war die Frage, ob der Start in die Rennsaison bei Free-TV wie RTL möglich ist, was diesmal leider nicht der Fall war.

Dramatischer Unfall von Bottas unterbricht Rennen

Während der Fahrt in der 45. Runde des Rennens geschah ein schockierender Vorfall mit dem finnischen Piloten Valtteri Bottas. Der Fahrer des Cadillac-Wagens verlor in Kurve 1 die Kontrolle und flog von der Strecke ab. Er schlug mit hoher Wucht gegen die Streckenbegrenzung, was zu erheblichen Schäden am Fahrzeug führte. Zum Glück scheint der Unfall von Bottas glimpflich ausgegangen zu sein, da er seinen verletzten Sportwagen und die Rennstrecke später aus eigener Kraft verlassen konnte. Dies deutet darauf hin, dass er möglicherweise leichtere Verletzungen davongetragen hat oder zumindest keine lebensbedrohlichen Blessuren erlitten hat.

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Damit der Ablauf des Rennens wieder sichergestellt werden konnte, zogen die Unfalluntersuchungen und Aufräumarbeiten an den beschädigten Barrieren einige Zeit in Anspruch. Die Sicherheitscrew war unverzüglich im Einsatz, um die Strecke zu säubern und Schäden zu begutachten. Das Rennen wurde offiziell unterbrochen, damit die Sicherheitskräfte ihre Arbeit ungestört erledigen konnten. Nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren, soll das Grand-Prix-Ereignis nach den notwendigen Aufräumarbeiten fortgesetzt werden. Dies sorgte für Spannung bei den Zuschauern, die den Fortgang der Meisterschaft verfolgten.

Antonelli auf dem Weg zur historischen Krönung

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der junge Mercedes-Pilot Kimi Antonelli, der nach seinem beeindruckenden Sieg beim Großen Preis der USA in Austin nun ganz nah am größten Erfolg seiner noch jungen Karriere ist. Die aktuelle Gesamtwertung zeigt seine Dominanz deutlich, da er mit 365 Punkten souverän an der Spitze liegt. Sein Teamkollege George Russell folgt ihm mit 242 Zählern auf dem zweiten Platz, was einen deutlichen Rückstand darstellt. Dieser Punktevorsprung gibt Antonelli eine enorme psychologische und strategische Position, um den Titel zu sichern.

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Um den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen, muss der 20-Jährige bereits einen neunten Platz erreichen. Sollte ihm dies gelingen, wird er als jüngster Weltmeister in die Geschichte der Formel 1 eingehen. Das Rennen wird auf der legendären Strecke in Mexiko-Stadt ausgetragen, die auf einer Höhe von mehr als 2.000 Metern liegt. Diese extreme Höhe stellt besondere Anforderungen an die Fahrzeuge und die Fahrer, da die dünnere Luft die Aerodynamik erheblich beeinflusst. Zudem wirkt sich die Sauerstoffarmut auf die Kühlung der Motoren aus, was zu technischen Herausforderungen führt.

Übertragung im Free-TV und Streaming-Diensten

Für die Zuschauer in Deutschland stellt sich die Frage nach der richtigen Übertragung, da sich die Modalitäten von Vorjahren unterscheiden. Anders als beim vorherigen Rennwochenende in Austin wird das Qualifying am Samstag, den 31. Oktober, ab 22:00 Uhr nicht kostenlos bei RTL gezeigt. Der Kölner Privatsender RTL besitzt in der Saison 2026 zwar die Free-TV-Rechte an ausgewählten Rennen und Qualifyings, Mexiko gehört jedoch nicht zu dieser exklusiven Auswahl. Somit bleibt die Live-Übertragung des Qualifyings den Pay-TV-Kunden vorbehalten, was Enttäuschungen bei Free-TV-Nutzern auslöste.

Die nächsten vollständigen Free-TV-Übertragungen eines Formel-1-Rennwochenendes bei RTL sind erst beim Großen Preis von Las Vegas im November angesetzt. Für diejenigen, die das ganze Wochenende nicht verpassen möchten, liegen die Live-Übertragungsrechte an der gesamten Formel-1-Saison in Deutschland bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt den Großen Preis von Mexiko am Sonntag um 21:00 Uhr deutscher Zeit live und in voller Länge auf dem Kanal Sky Sport F1. Dies bietet die umfassendste Abdeckung der Ereignisse, inklusive aller Qualifyings und Vorberichte.

Streaming-Optionen und technische Details

Neben dem klassischen Fernsehen bietet Sky seinen Abonnenten auch moderne Streaming-Möglichkeiten über die Dienste Sky Go und WOW an. Für den Livestream des Qualifyings, der bereits ab 21:30 Uhr am Samstag beginnt, ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Dies ermöglicht es den Fans, flexibel von verschiedenen Geräten aus zu schauen und das Geschehen in hoher Qualität zu verfolgen. Die Sky Sport App und die Webseite skysport.de bieten darüber hinaus zusätzliche Perspektiven, die das Einkaufserlebnis erheblich bereichern.

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Über diese Plattformen können Zuschauer das Geschehen unter anderem im sogenannten On-Board-Channel aus den Cockpits der Fahrer verfolgen. Diese Perspektive ermöglicht es den Fans, die Fahrt aus der Sicht der Piloten zu erleben, was die Intensität des Rennens nochmals steigert. Wer den Großen Preis von Mexiko weder im Fernsehen noch im Livestream verfolgen kann, muss das Highlight der Meisterschaft nicht verpassen, da viele Dienste hinterher Highlights oder Zusammenfassungen anbieten. Die Kombination aus technischer Spitze, historischem Kontext und dramatischen Unfällen macht dieses Event zu einem festen Höhepunkt in der F1-Kalender.