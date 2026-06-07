Formel 1 in Monaco: TV-Übertragung, Zeitplan und die große Frage nach dem Sieger

Der Große Preis von Monaco 2026 wird live im Free-TV auf RTL und bei Sky übertragen. Kimi Antonelli führt die WM an, aber Ferrari könnte auf dem Stadtkurs die Nase vorn haben. Alle Infos zu Terminen, Sendern und den Favoriten.

Die Formel 1 steht vor einem der Höhepunkte der Saison: dem Großen Preis von Monaco . Kaum eine Rennstrecke auf der Welt ist so legendär wie der Stadtkurs im Fürstentum.

Kurven wie Sainte-Dévote, Mirabeau, Tabac oder die berühmte Rascasse sind bei Fahrern gleichermaßen gefürchtet und bewundert. Jeder Pilot träumt davon, sich in die Siegerliste dieses prestigeträchtigen Rennens einzutragen. Doch wer wird 2026 in der Lage sein, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? SPORT BILD verrät Ihnen nicht nur, wo Sie das Rennen live im Fernsehen verfolgen können, sondern wirft auch einen Blick auf die aktuellen Formationen und die strategischen Herausforderungen, die Monaco mit sich bringt.

Das Rennen aus Monaco wird im Free-TV übertragen. RTL zeigt das Motorspektakel live, die Berichterstattung beginnt um 13.30 Uhr, der Start erfolgt um 15.00 Uhr. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Sessions, beginnend 90 Minuten vor dem Rennstart. Wer unterwegs ist, kann die Action auch über Streamingdienste wie WOW verfolgen.

Der Zeitplan sieht wie folgt aus: Das zweite freie Training findet am Freitag, den 5. Juni, um 17 Uhr statt (WOW/Sky). Das Qualifying steigt am Samstag, den 6. Juni, um 16 Uhr und wird von WOW/Sky, RTL und Nitro übertragen.

Die große Frage vor dem Wochenende ist jedoch, ob die Dominanz von Mercedes anhalten wird oder ob Ferrari in Monaco zuschlagen kann. Eigentlich spricht vieles für einen weiteren Sieg des WM-Führenden Kimi Antonelli (19). Der Italiener gewann die letzten vier Rennen in Serie, darunter zuletzt in Kanada mit einer überlegenen Vorstellung. Dennoch gibt es Gründe, warum Mercedes mit Vorsicht nach Monaco reist.

Zum einen gilt auf diesem engen Stadtkurs: Alles kann passieren. Der Grat zwischen einer Bestzeit und einem Ausfall ist extrem schmal, die Mauern sind nah, und ein kleiner Fehler kann fatale Folgen haben. Zum anderen kommt der starke Mercedes-Motor in Monaco kaum zur Geltung, da es nur wenige Geraden gibt. Deshalb erklärte Antonelli bereits in Kanada: Ich denke, Ferrari wird in Monaco das Team sein, das es zu schlagen gilt.

Dessen ungeachtet darf man den jungen Italiener niemals abschreiben - sein Selbstvertrauen ist nach den jüngsten Erfolgen riesig. Doch im Vorjahr war Monaco für ihn ein Wochenende zum Vergessen. Ein Crash im Qualifying und nur Platz 18 im Rennen - das soll sich 2026 nicht wiederholen. Sollte Antonelli erneut patzen, könnte sein komfortabler Vorsprung in der Fahrerwertung schnell schmelzen.

Ferrari hingegen kommen die langsamen Kurven und die Notwendigkeit mechanischen Grip entgegen. Charles Leclerc, der in Monaco aufgewachsen ist, brennt auf seinen ersten Heimsieg. Auch der neue Teamkollege Lewis Hamilton könnte nach seiner enttäuschenden Saison 2025 hier ein Ausrufezeichen setzen. Die Wettervorhersage verspricht trockene Bedingungen, aber in Monaco kann selbst ein Regenschauer das Rennen völlig auf den Kopf stellen.

Strategisch wird das Rennen durch die geringen Überholmöglichkeiten geprägt sein - die Startaufstellung ist oft entscheidend. Daher kommt dem Qualifying eine immense Bedeutung zu. Die Fans dürfen sich auf ein packendes Duell zwischen Mercedes und Ferrari freuen, wobei Red Bull und McLaren ebenfalls als Außenseiter ein Wörtchen mitreden könnten. Das Rennen startet pünktlich um 15 Uhr, die Spannung ist garantiert.

Verpassen Sie nicht die Übertragung auf RTL oder Sky - und drücken Sie die Daumen für Ihren Favoriten in den engen Gassen des Fürstentums





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Formel 1 Monaco Grand Prix TV-Übertragung Kimi Antonelli

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