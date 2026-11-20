Die Formel 1 startet mit dem Qualifying in Las Vegas. RTL und Sky zeigen das Event live. Charles Leclerc, George Russell und Lando Norris dominierten bisher die Pole-Positions.

Die Königsklasse des Motorsports erreicht zum vierten Mal die amerikanische Metropole Las Vegas, wo die Formel 1 auf der berühmten Stadttourstrecke auf dem Las Vegas Strip aufeinandertreffen. Diese glamouröse Veranstaltung bietet den Fans eine einzigartige Kulisse, da die Rennstrecke direkt an weltbekannten Sehenswürdigkeiten vorbeiführt. Zu diesen ikonischen Landmarken zählen das Caesars Palace, die kugelförmige Sphere, das Bellagio Hotel sowie der originalgetreue Eiffelturm von Las Vegas. Für die Zuschauer bedeutet dies nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch ein visuell beeindruckendes Spektakel inmitten der Neonlichter der Wüstenstadt.

Übertragung: RTL und Sky senden live

Das Qualifying in Las Vegas kann vom deutschen Fernsehen verfolgt werden, wobei sowohl Free-TV als auch Pay-TV-Kanäle das Event abdecken. Der Sender RTL zeigt die Session live im freien Empfang, wobei die Berichterstattung bereits um 4.30 Uhr beginnt. Eine halbe Stunde später, also um 5 Uhr, startet der eigentliche Kampf um die Pole-Position. Parallel dazu bietet der Pay-TV-Sender Sky eine umfassende Abdeckung aller Sessions. Auch hier beginnt die Berichterstattung eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start, um allen Fans die Möglichkeit zu geben, jede Phase des Events live zu verfolgen.

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Termine: Training und Rennen in der Übersicht

Die Rennveranstaltung erstreckt sich über drei Tage mit spezifischen Sendezeiten für die verschiedenen Sessions. Am Freitag, dem 20. November, findet das erste freie Training um 1.30 Uhr statt, das von WOW und Sky übertragen wird. Am darauffolgenden Samstag, dem 21. November, steht das dritte freie Training auf dem Programm, ebenfalls um 1.30 Uhr bei WOW und Sky. Den Höhepunkt des Wochenendes bildet das Rennen am Sonntag, dem 22. November, das um 5 Uhr von WOW, Sky und RTL live gezeigt wird. Diese Zeitplanung ermöglicht es den europäischen Fans, die Action in den frühen Morgenstunden bequem von zu Hause aus zu verfolgen.

Pole-Positions: Historie und Rekorde auf der Strecke

Die 6,2 Kilometer lange Strecke in Las Vegas hat eine interessante Historie bezüglich der Pole-Positionen, da noch nie ein Fahrer zweimal die beste Startzeit erreicht hat. Bisher sicherten sich Charles Leclerc, George Russell und Lando Norris jeweils die Pole-Position bei den vorangegangenen Ausgaben des Rennens. Dabei gelang es nur George Russell, seine Pole-Position tatsächlich in einen Rennsieg umzumünzen. Im Vorjahr wurden die Pole-Setter Lando Norris und sein Teamkollege Oscar Piastri sogar nachträglich disqualifiziert, da der Unterboden ihrer Chassis zu stark abgenutzt war. Diese historische Entwicklung zeigt, wie kritisch die Fahrzeugabstimmung auf dieser speziellen Trasse ist.

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Aktuelle Situation: McLaren hofft auf Besserung

Lando Norris kehrt mit Rückenwind aus dem Sieg im Rennen in Brasilien nach Nevada zurück. Sein Teamchef Andrea Stella äußert die Hoffnung, ein besseres Ergebnis in Las Vegas zu erzielen, da das Team dort bisher die größten Schwierigkeiten hatte. Stella betonte, dass es das erklärte Ziel von McLaren ist, Frieden mit Las Vegas zu schließen und die bisherigen Probleme zu überwinden. Das Qualifying ist daher ein entscheidender Moment, um die Basis für einen erfolgreichen Rennwochenende zu legen und die Dominanz der bisherigen Pole-Setter in Frage zu stellen.

Herausforderung: Optimierung für die kommende Saison

Die besondere Herausforderung in Las Vegas liegt in der Kombination aus hohen Geschwindigkeiten auf den Geraden und den technischen Anforderungen an die Bremsen und den Unterboden. Die Disqualifikation von Norris und Piastri im Vorjahr unterstreicht, wie sensibel die Fahrzeuge auf die rauen Bedingungen der Strecke reagieren. Für McLaren bedeutet dies, dass sie die Daten aus Brasilien sorgfältig analysieren und die Einstellungen für die US-Strecke optimieren müssen. Die Hoffnung ist, dass die im brasilianischen Grand Prix erzielte Performance auch in Las Vegas umgesetzt werden kann, um die Pole-Positionen der Vergangenheit zu brechen.