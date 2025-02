Formel-1-Launch-Event in London: Alle Infos zum großen Kick-Off

Das große Formel-1-Launch-Event in London ist am Dienstag um 21 Uhr MEZ in der O2-Arena. Alle Details zum Rahmenprogramm, den Musikacts und den neuen Autos.

Der große Formel-1- Launch-Event in London steht kurz bevor und wirft seine Schatten voraus. Am morgigen Dienstag um 21 Uhr MEZ geht es in der O2-Arena richtig ab. In Deutschland könnt ihr den Livestream auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 verfolgen. Mittlerweile gibt es mehr Informationen zum Rahmenprogramm. Die Veranstaltung wird von Komiker und Schauspieler Jack Whitehall moderiert.

Auf der Bühne stehen die US-Country-Sensation Kane Brown, sowie der preisgekrönte Multi-Platin-Künstler Machine Gun Kelly. Brian Tylers 'Are We Dreaming' und die britische Kultband Take That sorgen ebenfalls für musikalische Unterhaltung. Gemeinsam mit allen 20 Fahrern und zehn Teams gestalten sie 'eine unvergessliche Nacht' zum 75-Jährigen Jubiläum der Königsklasse. Isack Hadjar, einer der vielen Rookies der kommenden Formel-1-Saison, hat sein Helmdesign für seine Debütsaison präsentiert.Vielen Dank an den Leser Niklas, der meine Information zur Namensgebung der Haas-Autos noch ergänzt hat: 'In meiner Erinnerung kommt die durch die CNC Fräsmaschinen von Gene Haas. Seine Erste Maschine hieß 'VF-1' und diese Namensgebung wurde dann adaptiert', schrieb er mir und damit hat er natürlich auch vollkommen recht. Ich hoffe nicht, dass ihr eine Lack-Revolution bei Red Bull Racing erwartet, denn wenn die 'neuen' Rennanzüge des Teams ein Indikator sind, könnte es wie jedes Jahr nach dem Motto 'copy & paste' laufen. McLaren und Williams sind die ersten Teams, die ihre neuen Autos präsentiert haben. Wir zeigen die ersten Bilder vom MCL39 und dem FW47. Wisst ihr eigentlich, welche Fahrer alle für McLaren ihr Debüt gefeiert haben? In der Liste befinden sich legendäre Namen wie Lewis Hamilton, Gilles Villeneuve oder auch andere Fahrer. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Autos von Haas immer 'VF' in Verbindung mit der Jahreszahl heißen? In den Jahren zuvor hat sich Haas immer damit hervorgetan, dass sie ihre Autos als allererste vorgestellt haben, deshalb 'Very First' und dann die Jahreszahl. Am gestrigen Sonntag hat Haas heimlich, still und leise ihren neuen Boliden zur Formel-1-Saison 2025, den VF-25, in Silverstone zum Shakedown auf die Strecke gelassen. Gepostet haben, denn der rechte Seitenkasten am Auto von Esteban Ocon, der die ersten Runden des neuen Autos pilotieren durfte, hat sich verabschiedet. Es gab wohl keinen Crash, er ist einfach abgefallen. Wenig später ist er mit frischem Seitenkasten wieder unterwegs gewesen. Kevin Scheuren begrüßt euch auch heute wieder und führt euch durch den Tag, an dem die meisten Teams vermutlich ihre Reise nach London antreten, denn dort wird morgen in einer großen Show die Formel-1-Saison 2025 so richtig eröffnet. Uns erwarten die neuen Lackierungen des Jahres, alle Fahrer, Music-Acts und vieles mehr. Wir sind super gespannt darauf, ihr auch





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Formel 1 Launch-Event London Autos Musik Jack Whitehall Kane Brown Machine Gun Kelly Take That Brian Tyler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alle Informationen zum großen Formel-1-Launch 2025 in LondonZum 75-jährigen Bestehen der Formel 1 werden alle Fahrzeug-Designs der Saison 2025 bei einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung in London enthüllt

Weiterlesen »

Kann die Formel 1 den MotoGP-Launch in London übertreffen?Der bevorstehende Formel 1-Launch in London bietet die Chance, ein neues Format für den Saisonauftakt zu etablieren. Ähnlich wie die MotoGP, die mit ihrem Launch in Bangkok die Fans begeisterte, könnte die Formel 1 mit einem erfolgreichen Event die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und neue Zielgruppen erreichen. Doch die Formel 1 muss einige Herausforderungen bewältigen, um den Erwartungen gerecht zu werden.

Weiterlesen »

Formel-1-Launch: Alle Teams präsentieren ihre Autos in LondonNächsten Dienstag findet das erste große Launchevent der Formel-1-Geschichte statt. Alle zehn Teams präsentieren ihre Autos in der O2-Arena in London. Neben der Enthüllung der Lackierungen erwarten die Fans Unterhaltung von Künstlern und die Ankunft von Fahrern, Teamchefs und Prominenten.

Weiterlesen »

Macht die Formel E mehr Sinn als die Formel 1?Formel-E-Pilot Lucas di Grassi reagiert auf die Kritik von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Er ist überzeugt: Sein Arbeitgeber Audi gewinnt in der Formel E mehr als in der Formel 1.

Weiterlesen »

Formel-1-Auftakt: ServusTV überträgt Launch-Show liveAm 18. Februar ist es soweit: Die erste Launch-Show in der Formel-1-Geschichte geht dann über die Bühne. Wenn alle GP-Rennställe ihren Look für dieses Jahr präsentieren, ist ServusTV live dabei.

Weiterlesen »

Die Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum in den wichtigen FormelserienOb Formel 1, Formel 2, Formel 3 oder Formel E: Das sind die Fahrer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in den wichtigen Formelserien 2025

Weiterlesen »