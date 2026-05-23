Formel-1-Legende Alain Prost (71) und seine Familie erlegen, als sie Opfer eines Raubüberfalls wurden

Alain Prost, ein legendärer Formel-1-Fahrer mit vier Weltmeistertiteln, und seine Familie mussten durch einen mutmaßlichen Raubüberfall ihrer Villa in Genf am See erliegen. Zeugen berichteten von Maskierten Männern, die die Familie attackierten und einem ihrer Kinder zwogen, einen Safe zu öffnen.

Schock für Formel -1-Legende Alain Prost (71): Der vierfache Weltmeister und seine Familie sind am Dienstagmorgen in ihrer Villa am Genf er See Opfer eines Raubüberfall s geworden.

Die Täter sollen maskiert gewesen sein und zwangen Laut Berichten eines der Kinder von Prost dazu, den Safe zu öffnen. Die mutmaßlichen Räuber sind weiterhin auf der Flucht. Wie die Schweizer Nachrichtenseite "Blick" berichtet, drangen mehrere maskierte Männer gegen 8.30 Uhr in das Anwesen von Prost im Kanton Waadt ein, rund 15 Kilometer nördlich von Genf. Demnach sollen die Täter die Familie unmittelbar nach dem Eindringen attackiert haben. Auf welche Weise sie Zugang zur Villa erhielten, ist bislang unklar





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