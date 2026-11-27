Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Die Trainings in Katar live +++ FT1 um 14:30 Uhr MEZ, das zweite Training um 18:00 Uhr +++ Das vorletzte Rennen des Jahres +++

Genau heute vor zehn Jahren gewann Nico Rosberg beim Saisonfinale 2016 in Abu Dhabi seinen ersten und einzigen WM-Titel. Wenige Tage nach seinem Triumph trat der Deutsche als amtierender Champion aus der Formel 1 zurück.

Passend dazu blicken wir in dieser Fotostrecke noch einmal auf Rosbergs letzten Tag in der Formel 1 zurück: Fotostrecke: Nico Rosbergs letzter Renntag in der Formel 1 Fotostrecke Die vielleicht wichtigste sportliche Info vor diesem Wochenende: Auch in diesem Jahr müssen die Fahrer in Katar wieder mindestens zwei Boxenstopps einlegen. Pirelli hat bestätigt, dass ein Stint am Sonntag maximal 27 Runden dauern darf.

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Und weil das Rennen über 57 Runden geht, bedeutet das, dass die Fahrer mindestens zweimal stoppen müssen - wie auch schon im Vorjahr. Damals durfte ein Reifensatz sogar nur für maximal 25 Runden verwendet werden.