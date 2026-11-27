Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Die Trainings in Katar live +++ Bestzeit für Kimi Antonelli in FT1 auf Medium-Reifen +++ Geldstrafe für Red Bull +++

Das wollen wir vor FT2 schnell noch auflösen: Red Bull muss für die unsichere Freigabe von Isack Hadjar im ersten Training 30.000 Euro zahlen, wobei allerdings 20.000 zur Bewährung ausgesetzt sind.

Hier das Urteil der Rennkommissare im Wortlaut: "Der Teamvertreter erklärte, dass ein neues Teammitglied ein Gebläse zur Kühlung der linken Hinterradbremsen angebracht hatte, obwohl dies eigentlich nicht dem üblichen Verfahren entsprach.

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" "Infolgedessen leitete das Fahrzeug den Ausfahrvorgang aus der Box ein, bevor das Teammitglied das Gebläse entfernt hatte. Dies führte dazu, dass das Fahrzeug die Box verließ, während ein Teil des Gebläses noch angebracht war, und - was noch wichtiger ist - der Fuß des Teammitglieds mit dem linken Hinterrad des Fahrzeugs in Berührung kam.