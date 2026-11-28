Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Nächstes Debakel für Ferrari im Qualifying +++ Mercedes überlegen in der ersten Startreihe +++ Antonelli nach P2 nicht happy +++

Der Weltmeister ärgerte sich nach dem zweiten Run am Funk und sagt, dass man intern noch einmal darüber sprechen müsse, warum man ihn vor allen anderen Fahrern auf die Strecke geschickt habe.

"Ich hatte vor Q3 ein gutes Gefühl, und wir müssen das einfach noch einmal mit dem Team besprechen, denn bei diesem letzten Run wollte ich als Letzter fahren, aber sie haben mich als Ersten rausgeschickt", erklärt er. Davon abgesehen betont er aber auch, dass Russell "einen unglaublichen Job" gemacht habe.

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"Ich hatte heute im zweiten Sektor große Schwierigkeiten, ich habe die Abfolge einfach nicht hinbekommen", gesteht er. Trotzdem ist er nicht happy damit, wie es in Q3 gelaufen ist. Der Brite holte heute seine erste Pole seit Baku und erklärt: "Das Auto war an diesem Wochenende einfach großartig. Schon ab der ersten Runde im Training waren wir richtig schnell.