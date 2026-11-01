Formel 1 Mexiko GP 2026: Antonelli im Titelkampf, Rennunterbrechung und Live-Infos

Kimi Antonelli steht vor dem Titelgewinn beim Formel 1 Mexiko GP. Nach Unfall und Safety Car geht das Rennen um 22:45 Uhr weiter. Infos zu RTL und Sky.

Beim Großen Preis von Mexiko auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez am 1. November 2026 droht ein historisches Ereignis. Kimi Antonelli steht unmittelbar vor dem Titelgewinn in der Formel 1. Der 20-jährige Mercedes-Pilot könnte durch einen neunten Platz bereits als jüngster Weltmeister in die Geschichte eingehen. Das Rennen selbst war jedoch von einer schweren Unterbrechung geprägt, die den Zeitplan und die Startaufstellung maßgeblich veränderte. Die Rennleitung entschied sich für einen stehenden Neustart, nachdem mehrere Vorfälle die Sicherheit auf der Piste gefährdet hatten.

Rennunterbrechung und Safety Car Situation

Die ersten Probleme traten bereits während der Laufphase auf, als sich diverse Piloten in gefährliche Situationen begaben. Piastri kollidierte bei einem versuchten Überholmanöver mit Lindblad, woraufhin dieser von der Strecke flog. Dieses Ereignis machte die Einsatz des Safety Cars erforderlich, um die Strecke zu säubern und die Sicherheit aller Fahrer zu gewährleisten. Weitere Spannungen entstanden durch einen schweren Unfall von Valteri Bottas in der 45. Runde. Der Cadillac-Pilot flog in Kurve 1 ab und schlug heftig in der Streckenbegrenzung ein. Obwohl er den Crash einigermaßen gut überstand und sein Auto sowie die Strecke aus eigener Kraft verlassen konnte, zogen der Unfall schwere Aufräumarbeiten an den Barrieren nach sich. Das Rennen wurde daraufhin unterbrochen, um diese Arbeiten durchzuführen.

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Parallel dazu musste die Rennleitung weitere Eingriffe vornehmen. Ein anderer Pilot verbremste sich übel bei einem versuchten Manöver gegen Hamilton. Dieser Kampf führte zu hartem Vibrationen für den Hintermann, der hinter Antonelli lag. Aufgrund der komplexen Lage entschloss sich die Rennleitung, das Rennen in Form eines stehenden Starts fortzusetzen. Die Piloten befanden sich bereits wieder in ihren Cockpits, bereit für den Neustart. Die Startaufstellung wurde dabei sorgfältig neu geordnet, um die Ergebnisse der vor der Unterbrechung gefahrenen Runden sowie die Positionen der Boxenstopps zu berücksichtigen.

Antonelli Titelkampf und Startaufstellung

Die aktuelle Punkteverteilung macht das Rennen zu einem reinen Finale für Antonelli. Nach seinem Sieg in Austin führt der Youngster die Gesamtwertung mit 365 Punkten an. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell folgt mit 242 Zählern auf Rang zwei. Lewis Hamilton, der mittlerweile im Ferrari fährt, liegt mit 241 Punkten auf Rang drei. Ein neunter Platz reicht Antonelli aus, um den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen, unabhängig von den Ergebnissen seiner Verfolger. Diese mathematische Sicherheit hat die Spannung auf das Rennen erhöht, da jeder Fehler der Mitkonkurrenten direkt zum Titel für Antonelli führen könnte.

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Umstritten war zunächst die genaue Reihenfolge für den Neustart. Max Verstappen wird das Feld vor Charles Leclerc anführen. Fraglich war jedoch die Position hinter diesen beiden. Hamilton begab sich unmittelbar nach dem Crash von Bottas in die Box und verlor dabei den Platz an Antonelli. Auf dem offiziellen Tableau wird jedoch offenbar Hamilton vor Antonelli geführt, was Hamilton auf Position drei bringt. Hamilton startet damit unmittelbar hinter seinem ehemaligen Teamkollegen, der nun im Mercedes sitzt, aber durch die Umbesetzungen im Feld jetzt auf P3 geführt wird. Dies schafft eine interessante Dynamik an der Spitze des Feldes.

Live-Übertragung bei RTL und Sky

Fanfragen zur Übertragung sind aktuell hoch. Das Rennen beginnt am Sonntag um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Anders als beim vorherigen Rennwochenende in Austin wird das Qualifying am Samstag, den 31. Oktober ab 22:00 Uhr nicht kostenlos bei RTL gezeigt. Der Kölner Privatsender besitzt in der Saison 2026 lediglich die Free-TV-Rechte an ausgewählten Rennen. Mexiko gehört aktuell nicht dazu. Die nächste vollständige Free-TV-Übertragung eines Formel-1-Rennwochenendes bei RTL steht beim Großen Preis von Las Vegas im November an.

Die Live-Übertragungsrechte an der gesamten Formel-1-Saison liegen in Deutschland bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt den Großen Preis von Mexiko am Sonntag live und in voller Länge auf Sky Sport F1. Zuschauer können das Geschehen über Sky Go sowie den Streamingdienst WOW verfolgen. Für beide Angebote ist ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Darüber hinaus stellt Sky seinen Abonnenten zusätzliche Perspektiven zur Verfügung. Über die Sky Sport App und skysport.de können Zuschauer das Geschehen unter anderem im On-Board-Channel aus den Cockpits der Fahrer verfolgen. Das Qualifying ist bereits ab 21:30 Uhr im Livestream verfügbar.

Höhepunkte und technische Herausforderungen

Die Strecke liegt auf mehr als 2.000 Metern Höhe und stellt damit besondere Anforderungen an die Fahrzeuge. Vor allem die dünnere Luft wirkt sich auf die Aerodynamik und die Kühlung aus. Dies führt oft zu anderen Fahrstrategien und einer erhöhten Belastung der Motoren. Trotz der technischen Herausforderungen und der vorherigen Unfälle bleibt das Rennen ein Highlight der Saison. Wer den Großen Preis von Mexiko weder im TV noch im Livestream verfolgen kann, muss trotzdem nichts verpassen, da das Rennen unter den günstigsten Bedingungen für Antonelli gestartet wird. Die Rennleitung hat den Neustart auf 22:45 Uhr angesetzt, nachdem alle Aufräumarbeiten abgeschlossen waren. Die Experten sind gespannt, ob Antonelli den Titel sicher nach Hause bringt oder ob Verstappen und Leclerc noch einmal überraschen können.