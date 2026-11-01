Formel 1 Mexiko GP 2026: Antonelli kann Weltmeister werden

Kimi Antonelli steht kurz vor dem Titelgewinn beim Formel 1 Mexiko GP. Wir verraten Startzeit, TV-Streamer und wo man das Rennen live sieht.

Beim Formel 1 Rennen in Mexiko steht Kimi Antonelli unmittelbar vor dem größten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Der Mercedes-Nachwuchsfahrer könnte sich bereits vorzeitig zum Weltmeister krönen lassen, wenn er beim Großen Preis von Mexiko am 1. November einen neunten Platz erreicht. Das Rennen findet auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt statt und beginnt um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Antonelli strebt nach Weltmeistertitel

Der 20-Jährige steht nach seinem Sieg beim Großen Preis der USA in Austin mit 365 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung. Sein Teamkollege George Russell folgt mit 242 Zählern auf dem zweiten Platz. Dieser Vorsprung ist entscheidend, da Antonelli sich unabhängig von den Ergebnissen der anderen Verfolger zum Weltmeister krönen kann. Ein neunter Platz reicht ihm bereits aus, um den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen. Sollte er das Ziel erreichen, geht er als jüngster Weltmeister in die Geschichte der Formel 1 ein.

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Die Saison 2026 bringt für den deutschen Nachwuchs eine historische Chance. Die Situation in der Meisterschaft ist klar definiert, sodass die Konzentration auf das letzte große Rennen gerichtet ist. Antonelli muss lediglich die Ziellinie überqueren und dabei mindestens einen Punkt sichern, um den Kronenjob zu perfektionieren. Die Stimmung in seinem Team ist entsprechend hoch, da dies sein erster Titel sein könnte.

TV-Sender und Streaming-Optionen

Im Gegensatz zu den bisherigen Übertragungen in Austin wird das Qualifying am Samstag, den 31. Oktober, nicht kostenlos beim Kölner Privatsender RTL gezeigt. Der Sender besitzt in der Saison 2026 lediglich die Free-TV-Rechte an ausgewählten Rennen und Qualifyings. Der Mexiko-GP fällt dabei nicht unter diese Ausnahmen, sodass Zuschauer hier auf kostenpflichtige Alternativen angewiesen sind.

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Die Live-Übertragungsrechte an der gesamten Formel-1-Saison liegen in Deutschland bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt den Großen Preis von Mexiko am Sonntag live und in voller Länge auf Sky Sport F1. Für Fans, die das Rennen nicht im klassischen Fernsehen verfolgen können, bietet Sky umfangreiche Streaming-Möglichkeiten über Sky Go sowie den Streamingdienst WOW an. Beide Angebote erfordern ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement.

Neben dem Hauptrennen wird auch das Qualifying detailliert abgedeckt. Die Freilassung der Qualifikation findet am 31. Oktober ab 22:00 Uhr statt. Der Streamingdienst zeigt die Session bereits ab 21:30 Uhr im Livestream. Alternativ können Fans das Geschehen auch bei Sky Sport F1, Sky Go und WOW verfolgen. Zusätzlich stellt Sky seinen Abonnenten diverse zusätzliche Perspektiven zur Verfügung.

Herausforderungen auf der Strecke

Der Große Preis von Mexiko wird auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez ausgetragen. Die Strecke liegt auf mehr als 2.000 Metern Höhe und stellt damit besondere Anforderungen an die Fahrzeuge. Vor allem die dünnere Luft wirkt sich deutlich auf die Aerodynamik und die Kühlung aus. Diese Bedingungen sind für die Teams eine große Herausforderung und erfordern präzise Abstimmungen.

Fans, die das Rennen weder im TV noch im Livestream verfolgen können, müssen dennoch nichts verpassen. Über die Sky Sport App und skysport.de können Zuschauer das Geschehen unter anderem im On-Board-Channel aus den Cockpits der Fahrer verfolgen. Dies bietet eine immersive Erfahrung, die die Spannung des Rennens direkt in den Wagen transportiert. Die Kombination aus Höhe und technischer Komplexität macht diesen Grand Prix zu einem besonderen Ereignis in der Kalenderstruktur.