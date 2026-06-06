Formel 1 Monaco 2026: TV-Übertragung, Zeitplan und Favoriten - Kann Kimi Antonelli seine Siegesserie fortsetzen?

Die Formel 1 gastiert in Monaco. Erfahren Sie alles zur TV-Übertragung, dem Zeitplan und den Favoriten. Kimi Antonelli führt die WM an, aber Ferrari und Red Bull lauern.

Die Formel 1 steht kurz vor einem der prestigeträchtigsten Rennen der Saison: dem Großen Preis von Monaco . Kaum eine Strecke auf dem Kalender ist so legendär wie der enge, kurvenreiche Kurs im Fürstentum.

Kurven wie die Sainte-Dévote, Mirabeau, Tabac oder Rascasse sind sowohl gefürchtet als auch berühmt. Sie fordern von den Fahrern höchste Konzentration und millimetergenaues Arbeiten. Jeder Pilot träumt davon, hier als Sieger abgewunken zu werden. Doch wer wird sich 2026 die Krone aufsetzen?

Sport Bild gibt einen umfassenden Überblick über die Übertragungsmöglichkeiten, die Favoriten und die besonderen Herausforderungen dieses Rennens. Das Rennen aus Monaco können Sie im Free-TV verfolgen. RTL überträgt das Motoren-Spektakel live. Der Kölner Sender beginnt um 13.30 Uhr mit der Berichterstattung, um 15 Uhr starten die Boliden in den Grand Prix.

Zudem ist der Pay-TV-Sender Sky mit von der Partie, der wie gewohnt alle Sessions der Formel 1 zeigt. Die Berichterstattung startet dort 90 Minuten vor dem Start. Auch über WOW und andere Streamingdienste kann man das Rennen verfolgen. Für alle, die das volle Programm sehen möchten: Das zweite freie Training findet am Freitag, den 5.

Juni um 17 Uhr statt (WOW/Sky). Das Qualifying steigt am Samstag, den 6. Juni um 16 Uhr und wird von WOW/Sky, RTL und Nitro übertragen. Der Rennsonntag beginnt dann mit der Vorberichterstattung ab 13.30 Uhr.

Sportlich gesehen spricht vieles für Mercedes und insbesondere den WM-Führenden Kimi Antonelli. Der 19-jährige Italiener hat die letzten vier Rennen in Serie gewonnen und kommt mit breiter Brust nach Monaco.

Allerdings gibt es Gründe, warum Mercedes mit Vorsicht ins Fürstentum reisen sollte. Monaco ist bekannt für seine Unberechenbarkeit: Die Mauern sind nah, der Grat zwischen einer Bestzeit und einem Ausfall ist schmal.

Zudem kommt der starke Mercedes-Motor auf dieser Strecke kaum zur Geltung, da es nur wenige Geraden gibt. Antonelli selbst erklärte bereits nach dem Rennen in Kanada: 'Ich denke, Ferrari wird in Monaco das Team sein, das es zu schlagen gilt.

' Mit dem Selbstbewusstsein der letzten Siege darf man Antonelli dennoch nie abschreiben. Doch im Vorjahr war Monaco für ihn ein Wochenende zum Vergessen: ein Crash im Qualifying und nur Platz 18 im Rennen. Das soll sich 2026 nicht wiederholen, sonst könnte sein komfortabler WM-Vorsprung schnell dahinschmelzen. Neben Mercedes und Ferrari sind auch Red Bull, McLaren und Aston Martin heiße Kandidaten für den Sieg.

Red Bull, das in den vergangenen Jahren oft in Monaco dominierte, hofft auf eine Trendwende nach einer durchwachsenen Saison. Max Verstappen ist bekannt für seine Aggressivität auf dieser Strecke, aber auch für seine Risikobereitschaft. McLaren zeigte zuletzt starke Fortschritte und könnte mit seinem ausgeglichenen Paket überraschen. Aston Martin, angeführt von Fernando Alonso, hat ebenfalls gute Karten, da der Spanier in Monaco schon mehrfach glänzte.

Die Streckencharakteristik erfordert maximalen Abtrieb und eine gute Traktion, was besonders Ferrari liegen dürfte. Zudem spielt das Wetter eine Rolle: Für das Wochenende sind wechselhafte Bedingungen vorhergesagt, die das Rennen durcheinanderwirbeln könnten. Regen in Monaco ist berüchtigt, da die enge Strecke noch tückischer wird. Strategisch ist ein Boxenstopp oft riskant, da die Überholmöglichkeiten begrenzt sind.

Daher setzen viele Teams auf eine Einstoppstrategie, sofern die Reifen halten. Aber wie immer gilt: In Monaco ist alles möglich. Die Spannung steigt, die Fahrer sind bereit, und die Zuschauer dürfen sich auf ein spektakuläres Rennen freuen. Ob Antonelli seine Serie ausbauen kann oder ob ein anderer Fahrer die Trophäe in Empfang nimmt, wird sich am Sonntag entscheiden.

Eins ist sicher: Der Große Preis von Monaco bleibt das Highlight der Formel-1-Saison





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 Monaco Kimi Antonelli TV-Übertragung Großer Preis Von Monaco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Monaco 1955: Ferrari-Champion Ascari stürzt mit Rennwagen ins Hafenbecken - Formel 122. Mai 1955: Beim Grand Prix von Monaco stürzte der Ferrari-Lancia D50 von GP-Star Alberto Ascari ins Hafenbecken. 1965 landete auch das Auto von Paul Hawkins im Wasser. Beide Piloten überlebten.

Read more »

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Monaco wird besonders interessant werden» - Formel 1Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss worauf es am Rennwochenende in Monte Carlo ankommen wird. Der Franzose erklärt auch, warum er in diesem Jahr besonders gespannt auf den GP im Fürstentum blickt.

Read more »

Gernot Döllner (Audi): Klare Aussagen zur V8-Zukunft der Formel 1 - Formel 1Audi hat vor knapp zwei Monaten in Australien das Formel-1-Debüt gegeben. Der Deutsche Gernot Döllner (57) zieht nach fünf WM-Läufen eine Zwischenbilanz für Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto.

Read more »

Formel-1-Saison 2026: Großer Preis von Monaco - Zeitplan, Übertragung und historischer KontextAlle Informationen zum Formel-1-Rennen in Monaco 2026: Zeitplan für Training, Sprint, Qualifying und Rennen, Live-Übertragung bei RTL, Nitro und Sky, sowie Einblicke in die Geschichte und Besonderheiten des Stadtkurses.

Read more »