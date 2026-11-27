Details zum F1-Qualifying in Katar: Termine für Training, Quali und Rennen. Mercedes und Antonelli sind bereits Titelträger, doch die Vizemeisterschaft ist noch offen.

Das Formel-1-Saisonfinale nähert sich rapide ihrem Ende, doch bevor die Fahrer und Teams in Abu Dhabi am kommenden Wochenende den letzten Punktgewinn einfahren, steht mit Katar eine weitere entscheidende Station an. Das Qualifying findet am Samstag, den 28. November, statt und bietet Fans die Möglichkeit, live im Stream zu verfolgen, wie sich die Aufstellung für das Rennen am Sonntag, den 29. November, ergibt. Obwohl die Meisterschaften zwischen den Fahrern und den Teams bereits zugunsten des Rennstalls Mercedes und von Kimi Antonelli entschieden sind, bleibt die Vizemeisterschaft unter den Konkurrenten offen, was die Spannung auf dem Losail International Circuit weiterhin hoch hält.

Rennkalender und Übertragungszeiten in Katar

Die Termine für die Sessions des Formel-1-Wochenendes in Katar sind klar definiert und allowen eine vollständige Verfolgung des Geschehens über die Sender WOW und Sky. Das erste freie Training startet am Freitag, den 27. November, pünktlich um 14.30 Uhr, wobei die Vorberichte für alle Sessions bereits 30 Minuten vor dem jeweiligen Start der Qualifikation beginnen. Am darauffolgenden Samstag, dem 28. November, ist das dritte freie Training für 15.30 Uhr angesetzt, was den Fahrern noch einmal wertvolle Zeit auf der Strecke einräumt, um sich auf die speziellen Bedingungen vorzubereiten.

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Den Abschluss und Höhepunkt des Wochenendes bildet das Rennen am Sonntag, den 29. November, das um 17 Uhr gestartet wird. Die Live-Übertragung aller Sessions sowie der Berichterstattungen werden wie gewohnt live beim Sender WOW und im Programm von Sky übertragen. Diese Struktur gewährleistet, dass sowohl lokale Zuschauer als auch internationale Fans keine Session verpassen und die taktischen Entwicklungen während des gesamten Wochenendes detailliert beobachten können.

Technische Herausforderungen auf dem Losail Circuit

Seit 2021 gastiert die Formel 1 wieder auf dem Losail International Circuit, nachdem die Rennserie 2022 eine einjährige Pause machte und nun zum vierten Mal in Folge in Katar antritt. Die Strecke ist international für ihre zahlreichen schnellen Kurven bekannt, wobei der letzte Sektor besonders aggressiv ist und sich dort Hochgeschwindigkeitspassagen nahtlos aneinanderreihen. Diese architektonische Besonderheit führt dazu, dass der Kurs als absoluter Reifenfresser gilt, was massive Belastungen für die Bereifung der Boliden bedeutet.

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Um die Sicherheit und Fairness im Rennen zu gewährleisten, hat die FIA als Reaktion auf die extremen Strapazen eine spezifische Vorsichtsmaßnahme erlassen. Ein Reifensatz darf auf dieser speziellen Strecke maximal für 27 Runden gefahren werden, was eine strenge Begrenzung der Nutzbarkeit darstellt. Diese Regel zwingt die Teams dazu, ihre Strategien äußerst präzise zu planen, da ein vorzeitiger Ausfall der Reifen aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung durch die vielen Kurven vermieden werden muss.

Teamchef Toto Wolff von Mercedes, der 54 Jahre alt ist, hat diese besonderen Bedingungen bereits im Vorfeld explizit benannt und vor den anstehenden Hürden gewarnt. Er beschreibt den Losail Circuit als gnadenlos und hebt hervor, dass schnelle Kurven, aggressive Kerbs und die hohen Temperaturen Autos und Fahrern alles abverlangen werden. Für Wolff ist die begrenzte Stintlänge für die Reifen ein zentraler Faktor, der viel Management-Können von den Pitstops bis zum Fahrer erfordert, um im Rennen erfolgreich zu sein.

Taktische Ausrichtung und Wettbewerbssituation

Nach der intensiven Phase in Lasawa, die die Piloten und ihre Boliden vor ein ganz anderes Terrain gestellt hat, wechselt die Formel-1-Serie nun wieder zurück zu einer anspruchsvollen Oval- und Kurvenkombination. Während Mercedes und Kimi Antonelli die Titelgewinn bereits sicher haben, konzentrieren sich die verbleibenden Teams nun vollständig auf den Kampf um die Vizemeisterschaft. Diese verbleibende Position im Kampf sorgt dafür, dass jeder Punktgewinn auf der anspruchsvollen Strecke in Katar einen enormen strategischen Wert hat und die Motivation der Fahrer trotz der vergebenen Titel maximiert bleibt.

Die Frage, wem die Bewältigung dieser komplexen taktischen und technischen Herausforderungen am Samstag am besten gelingen wird, bleibt bis zum letzten Moment offen. Die Kombination aus physischer Belastung für die Fahrer, dem Verschleiß der Reifen aufgrund der schnellen Ecken und den extremen Temperaturen bildet den entscheidenden Hebel, der den Unterschied im Rennen ausmachen wird. Die Teams müssen also nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf Langlebigkeit und strategische Flexibilität setzen, um die Ziele des Wochenendes zu erreichen.