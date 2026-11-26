Formel-1-Regeln: Dieses GP-Team hat im vergangenen Jahr zu viel ausgegeben
Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben die Überprüfung der Ausgaben der WM-Teilnehmer abgeschlossen. Zwei Teams haben die Regeln verletzt, eines davon hat 2025 zu viel Geld ausgegeben.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.
Die Formel-1-Teams müssen sich seit 2021 an eine Budgetobergrenze halten, und jedes Jahr prüfen die Regelhüter der FIA deren Einhaltung. 2025 betrug diese 135 Millionen US-Dollar und die elf Rennställe sowie die fünf Motorenhersteller, die in der Königsklasse antreten, haben die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die monatelange Prüfung der FIA-Verantwortlichen hat ergeben, dass neun Teams und alle fünf Hersteller die Regeln eingehalten haben.
Bei zwei Rennställen wurden Regelverstösse festgestellt: Williams hat die Budgetobergrenze um 627'000 Britische Pfund überschritten, was 0,48 Prozent entspricht. Zudem wurden Verfahrensverstösse festgestellt. Letzteres brachte auch die Überprüfung des Alpine-Teams hervor. Beide Teams haben die festgestellten Verstösse anerkannt und sich mit der FIA auf eine Strafe geeinigt.
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