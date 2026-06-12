Formel-1-Reglement: FIA beschließt Änderungen am Antriebsstrang bis 2028

Die FIA und die Formel-1-Teams haben sich auf Änderungen am Motorenreglement geeinigt. Ab 2025 wird das Verhältnis von Verbrenner- zu Elektroanteil schrittweise auf 60:40 angehoben, die Verbrennerleistung steigt, während die Hybridleistung gedrosselt wird. Max Verstappen und Oliver Bearman begrüßen die Schritte, auch wenn sie nicht weit genug gehen.

Max Verstappen (28) äußert sich weiterhin kritisch zum aktuellen Reglement der Formel 1 , das er mit "Mario Kart" vergleicht und als "Formel E auf Steroiden" bezeichnet.

Der niederländische Pilot beklagt seit Längerem den hohen Elektroanteil und das komplexe Energie-Management, das das Fahren stark beeinflusst. Nun hat die FIA mit den Teams Änderungen für die Motoren ab der Saison 2025 beschlossen, die bis 2028 schrittweise umgesetzt werden sollen. Der Kompromiss sieht vor, das Verhältnis von Verbrenner- zu Elektroanteil von derzeit 50:50 bis 2028 auf 60:40 anzupassen, wodurch der Verbrennermotor wieder mehr Leistung erhält.

Während die aktuelle Leistung des Verbrenners bei 400 Kilowatt liegt, soll sie 2027 auf 420 Kilowatt steigen und 2028 sogar 450 Kilowatt erreichen. Gleichzeitig wird die Leistung des Hybridantriebs von 350 Kilowatt auf 300 Kilowatt gedrosselt, während die maximale Energierückgewinnung von 350 auf 400 Kilowatt erhöht wird. Diese Änderungen zielen darauf ab, den Fahrzeugen mehr charakteristischen Sound und Fahrvergnügen zu verleihen und den Fahrern mehr Kontrolle über das Auto zu geben, ohne ständig auf das Energie-Management achten zu müssen.

Max Verstappen begrüßt die Entscheidung der FIA, auch wenn er gehofft hatte, dass die Änderungen bereits im nächsten Jahr wirksam werden.

"Es ist schön, dass es Änderungen gibt. Natürlich habe ich gehofft, dass es schon nächstes Jahr das gibt, was dann 2028 kommt. Ich verstehe aber, dass dahinter viel Politik steckt", sagte er. Obwohl die Veränderungen aus seiner Sicht nicht weit genug gehen, sind sie dennoch ein Schritt in die richtige Richtung: "Es ist eine gute Sache.

" Auch Haas-Fahrer Oliver Bearman (21) unterstützt die Anpassungen, da sie das Fahrerlebnis verbessern. "Es geht einfach mehr darum, so fahren zu können, wie wir es alle von klein auf gewohnt sind, nämlich aus dem Bauch heraus und ohne groß darüber nachzudenken, welche Auswirkungen es hat, wenn man eine Kurve anders fährt als in der Runde zuvor", erklärte Bearman.

Derzeit sind die Piloten oft gezwungen, vom Gas zu gehen, um die Batterie zu schonen und elektrische Leistung für wichtige Situationen zu reservieren. Bis zur Umsetzung der neuen Regeln müssen die 22 Fahrer jedoch noch mit dem aktuellen Reglement zurechtkommen, das insbesondere in der laufenden Saison viel strategisches Denken erfordert.

Als nächstes steht der Grand Prix von Barcelona auf dem Circuit de Catalunya an, wo Verstappen, der in der Weltmeisterschaft aktuell nur den siebten Platz belegt, ein gutes Ergebnis braucht, um seine Laune und seine WM-Position zu verbessern. Die Änderungen ab 2025 sollen langfristig für mehr Spannung und Fahrerentfaltung sorgen, indem sie den Einfluss des Energie-Managements reduzieren und den Verbrennermotor wiederaufwerten. Ob diese Maßnahmen ausreichen, um den ursprünglichen Charakter der Formel 1 wiederherzustellen, bleibt abzuwarten





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