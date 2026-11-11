Formel‑1‑Rennen in Katar und Abu Dhabi trotz Kriegsbedenken stattfinden

Der FIA-Präsident bestätigt die Termine 29. November und 6. Dezember für die letzten Grand Prix. Trotz regionaler Spannungen werden Ankara, Imola und weitere Strecken als Alternativen diskutiert.

Am Dienstag bestätigte Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Automobil‑Weltverbandes FIA, in den sozialen Medien, dass die beiden letzten Formel‑1‑Rennen im Jahr 2024 - der Grand Prix von Katar am 29. November und der Grand Prix von Abu Dhabi am 6. Dezember - wie geplant stattfinden. Diese Ankündigung erfolgte trotz anhaltender Besorgnis über die Kriegsschläge im Mittleren Osten und deren Auswirkungen auf die Region.

Verpflichtende Termine trotz regionaler Spannungen

Ben Sulayem schrieb, dass die Formel‑1‑Organisation "bestens vorbereitet" sei und entschlossen sei, zwei herausragende Grand‑Prix‑Wochenenden sowie einen spektakulären Abschluss der Weltmeisterschaft zu bieten. Die Termine liegen direkt nach den bereits gewonnenen Fahrer‑ und Konstrukteurs‑Weltmeisterschaften und stellen daher das sportlich einzige verbleibende Ereignis dar.

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Alternative Strecken und Sicherheitsbedenken

Mehrere Fahrer äußerten Bedenken, die Rennen in Katar und Abu Dhabi könnten von den Kriegsschauplätzen der Region in Sichtweite liegen. Einige Internationale TV‑Sender sowie der deutsche Rechteinhaber Sky prüfen derzeit, ob ihre Teams in die Region fahren. Ein Sprecher von Sky erklärte, die Sicherheit der Mitarbeiter habe oberste Priorität und dass die redaktionelle Position auf den weiteren Entwicklungen in der Region basiert.

Die FIA hat zusätzliche Optionen in Betracht gezogen, um die Planung flexibel zu halten. Laut Medienberichten hätte die italienische Rennstrecke Imola als alternative Route in Frage kommen können, falls die Sicherheitslage in Katar oder Abu Dhabi ungemütlich werden sollte. Jedoch hallt die starke Reservierung der FIA aus, das Rennen in Saudi Arabia aus dem Kalender zu streichen und den Bahrain‑Grand‑Prix, ursprünglich für April geplant, stattdessen im Oktober in Malaysia durchführen zu lassen.

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Auswirkungen für die Rennorganisation und Zuschauer

Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen für die Logistik, den Rundfunk und die Sponsorpartnerschaften. Teams mussten in kurzer Zeit ihre Transportpläne und Sicherheitsprotokolle anpassen, um die Fahrten nach Katar und Abu Dhabi zu ermöglichen. Gleichzeitig fordert die Zuschauerszene eine klare Kommunikation über Reisebestimmungen und eventuelle Sperrungen.

Der erste Grand Prix im November soll die atmosphärisch stark strukturierten Wachstumspläne von Katar als Motorsport-Hostkraftach präsentieren. Die zweite Etappe im Dezember - der endgültige Fahrer­- und Konstrukteurs­Grand Prix - wird vermutlich Fokus auf die Höhepunkte der Saison setzen, einschließlich Pau, Mildred und des potentiellen Baubestücks für die letzten Wochenenden.

Folgeuntersuchungen und weitere Schritte

Die FIA meldet an, die Lage regelmäßig zu überwachen und bereit zu sein, kurzfristige Anpassungen vorzunehmen. Das Timing der beiden Rennen liegt somit noch im Einflussbereich der Sicherheitssituation. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Entscheidungen abzuschließen, ggf. Strecken zu verlegen und das Bild der Formel‑1 als internationale Sportveranstaltung zu festigern.