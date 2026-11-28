Das vorletzte Formel-1-Rennen in Katar am 29. November verspricht Spannung trotz entcheidener Weltmeisterschaft. Konflikte um Max Verstappen, George Russell und Ferrari dominieren die Vorberichte vor dem Grand Prix.

Das vorletzte Rennen der Formel-1-Saison findet am Sonntag, den 29. November, in Katar statt. Die Partie beginnt um 17 Uhr und bietet trotz bereits entschiedener Weltmeisterschaften erhebliche Konfliktpotenziale auf der Strecke. Die Sender WOW und Sky übertragen alle Sessions live, wobei die Vorberichte zur Qualifikation bereits 90 Minuten vor deren Beginn starten.

Zeitplan der Sessions in Katar

Der Freitag, der 27. November, ist mit dem freien Training um 14.30 Uhr der erste Aktionstag. Am folgenden Samstag, den 28. November, findet das dritte freie Training um 15.30 Uhr statt. Der Höhepunkt des Wochenendes ist das Rennen am Sonntag, den 29. November, das pünktlich um 17 Uhr in die Lupe geht. Fans können alle Sessions wie gewohnt live verfolgen.

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Konflikt zwischen Verstappen und Russell

Ein zentraler Fokus liegt auf der Fehde zwischen Max Verstappen und George Russell. Beide Fahrer nervten sich bereits im Training in Las Vegas, wobei Max Verstappen nach dem dortigen Grand Prix die Konflikte weiter eskalieren ließ. Es bleibt abzuwarten, welche Dynamik entsteht, wenn die beiden im Rennen in Katar auf der Strecke wieder aufeinandertreffen. George Russell hat ebenfalls an Konflikten teilgenommen, was die Spannung vor dem Start erhöht.

Interne Krisenstimmung bei Ferrari

Auch bei Ferrari herrscht massive Unruhe nach der Kollision zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton in den USA. Die Kollision zwischen den beiden Fahrern markiert die erste echte Berührung auf der Strecke, die sich jedoch bereits längere Zeit angestaut hatte. Charles Leclerc hatte dabei seinen Teamkollegen Lewis Hamilton auf der Strecke gedreht, was zu erheblicher Unruhe innerhalb der Scuderia führte.

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Reaktion von Teamchef Fred Vasseur

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur reagierte auf die Vorfälle in den USA mit deutlicher Wut. Die Frage nach Konsequenzen für die letzten beiden Rennen steht im Raum. Es bleibt zu beobachten, wie die Scuderia reagiert, wenn ihre beiden Fahrer erneut auf der Strecke konkurrieren. Die interne Situation wirkt angespannt und könnte sich auf das Fahrverhalten auswirken.

Ausblick auf das Saisonfinale

Mit dem Rennen in Katar nähert sich die Formel-1-Saison 2026 ihrem Ende. Trotz der klaren Weltmeisterschaftslage gibt es genug Stoff für spannende Diskussionen und aufregende Überholmanöver. Motorsport-Fans sollten daher unbedingt einschalten, da die letzten Rennen noch immer hohes inhaltliches Potenzial bieten.