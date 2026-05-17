Formel-1-Rennen: Max Verstappen übernimmt die Führung von Maro Engel

Max Verstappen hat die Führung von Maro Engel übernommen und sich absetzen können. Das Duell zwischen den beiden AMG-Piloten wird spannend.

Wettervorhersage Livestream Zeitplan Favoritencheck Startaufstellung in Bildern Maro Engel lässt nicht locker und setzt sich am Ende der Döttinger Höhe noch einmal neben Max Verstappen .

Dabei kommt es sogar zur Berührung, wobei der AMG-Werksfahrer zaubern muss, um die Kontrolle über seinen Boliden zu behalten, während sich der Formel-1-Pilot wieder ein Stück von seinem Markenkollegen absetzen kann. Aber in diesem Duell ist noch Zündstoff drin! Max Verstappen hat die Führung von Maro Engel übernommen! Der Niederländer hat drei Runden gebraucht, um einen Weg vorbeizufinden.

Am Ende der Döttinger Höhe gelingt ihm schlussendlich doch noch der entscheidende Angriff. Nun wird sich der Formel-1-Pilot wahrscheinlich absetzen und seine Führung ausbauen. Max Verstappen hängt dem Winward-Mercedes #80 (Engel/Schiller/Stolz/Martin) von Maro Engel an der Stoßstange, allerdings konnte der Formel-1-Pilot noch keinen ernsthaften Angriff gegen den AMG-Werksfahrer setzen. Vor allem auf der Döttinger Höhe ist der Rückstand bisher immer zu groß gewesen, um sich im Windschatten ansaugen zu können.

Aber die nächsten Runden bleiben spannend. Es gab in den letzten Minuten die ersten Probleme beim Dacia Logan von Ollis Garage: Das Team hat ungewöhnliche Geräusche untersucht, die während der Fahrt festgestellt wurden. Nachdem ein Schaden am Radlager ausgeschlossen werden konnte, richtete sich der Verdacht auf ein beschädigtes Getriebelager. Auch das wurde nun getauscht, sodass Teamchef Oliver Kriese gleich wieder auf die Strecke gehen kann.

Das hat nicht lange gedauert: Schon nach weniger als einer Runde hat Max Verstappen den kleinen Rückstand auf Maro Engel komplett egalisiert. Jetzt wird es im Kampf um die Führung spannend. Jetzt greift der vierfache Formel-1-Weltmeister wieder ins Renngeschehen ein: Max Verstappen übernimmt den Winward-Mercedes #3 (Verstappen/Auer/Gounon/Juncadella) von Juncadella. Das Schwesterauto ist zeitgleich in der Box, allerdings bleibt Maro Engel im Auto.

Das bedeutet, dass es das Duell der beiden Twitter-Streithähne jetzt gleich auf der Strecke geben wird. Daniel Juncadella hat seinen Rückstand auf Winward-Teamkollege Maro Engel an der Spitze wieder zugefahren und greift auf der Döttinger Höhe sogar nach der Führung. Doch Engel wehrt sich mit allen Mitteln und kann sich zunächst vorne halten. Das Duell der beiden AMG-Piloten ist allerdings noch nicht beendet.

Es bleibt noch eine Runde, dann steigt Verstappen wieder ein. Wir haben den nächsten Schreckmoment: Der Dunlop-Porsche #17 (Picariello/Boccolacci/Menzel/Andlauer) ist im Bereich Bergwerk heftig verunfallt! Alessio Picariello scheint in Ordnung zu sein, aber der schwarz-gelbe Porsche mit der Startnummer 17 ist schwer beschädigt. Grund für den Unfall war offenbar ein Missverständnis beim Überrunden, wobei der Belgier auf die Wiese kam und in die Leitplanken abgebogen ist.

Das Haupt Racing Team verliert offenbar das zweite Pferd: Der HRT-Ford #65 (Haupt/Schumacher/V. Kolb/Caresani) steht im Bereich der Mutkurve auf der rechten Seite neben der Strecke. Nach dem heftigen Unfall von Arjun Maini im HRT-Ford #64 bleibt also nur noch der HRT-Ford #67 (Olsen/Mies/Vervisch/Stippler) im Rennen. Maro Engel konnte sich in den letzten Minuten etwas von Daniel Juncadella im Winward-Mercedes #3 (Verstappen/Auer/Gounon/Juncadella) absetzen. Der Winward-Mercedes #80 (Engel/Schiller/Stolz/Martin) führt derzeit mit einem Vorsprung von rund zwölf Sekunden.

So weit waren die beiden Winward-AMG bisher noch nicht auseinander, allerdings scheint der Spanier nun wieder die Aufholjagd gestartet zu haben ... Der Touring-BMW #81 (Klingmann/de Phillippi/Verhagen/de Wilde) ist weiterhin eine Überraschung, denn Jens Klingmann fährt aktuell noch auf dem fünften Gesamtrang.

'Es ist fantastisch, wie das Auto funktioniert', sagt Teamchef Torsten Schubert. 'Komischerweise läuft er aktuell sogar etwas besser als unser GT3, weil er ein wenig mehr Downforce hat. Für uns ist es eine große Ehre, so ein Einzelprojekt zu betreuen. Die #77 ist auch noch gut im Rennen, da haben wir mit dem Wechsel von Regen- auf Slickreifen etwas lange gewartet, da haben wir Zeit verloren.

' Der Schubert-BMW #77 (Weerts/Wittmann/Eng/Frijns) liegt allerdings nur auf dem 18. Platz. Die beiden Winward-Mercedes' fahren an der Spitze ein eigenes Rennen und kämpfen aktuell nur gegeneinander.

'Ich hatte einen guten Start in den Stint', sagt Luca Stolz, der seinen Winward-Mercedes #80 (Engel/Schiller/Stolz/Martin) vor wenigen Minuten an Maro Engel übergeben hat. 'Zwischen uns und den Kollegen geht es aktuell immer ein bisschen zurück und vorwärts zwischen P1 und P2. Für uns ist es ein guter und schöner Kampf. Jetzt geht es darum, in der Nacht sauber durchzukommen. Wahrscheinlich schauen wir auf das Radar und folgen dem Wetter





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