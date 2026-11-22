Fernando Alonso warnte schon vor dem Start der WM-Runde in Las Vegas, dass es für ihn und sein Team ein hartes Wochenende werden würde. Der Spanier erlebte denn auch einen Sonntag zum Vergessen.

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

Schon im Qualifying zum GP von Las Vegas, das er auf dem 19. Platz abschloss, erzählte Formel-1-Urgestein Fernando Alonso: «Wir wussten, dass Monza und Vegas die schlimmsten Strecken für uns sind, weil sie so lange Geraden haben. Und wir haben hier in diesen Streckenabschnitten auch zwischen 2,5 und 3 Sekunden eingebüsst. »Seine Prognose fürs Rennen auf dem Las Vegas Strip Circuit fiel entsprechend düster aus.

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Und tatsächlich kämpfte der zweifache Champion mit stumpfen Waffen. Am Ende stellte er seinen grünen GP-Renner in der letzten Runde an der Box ab.

«Der Motor lief nicht richtig, ich denke, das Problem bestand schon seit dem Start des Rennens», erklärte er später. «Wir haben schon im Qualifying gesehen, dass mein Motor nicht konkurrenzfähig war, und im Rennen habe ich entsprechend viel Zeit auf den Geraden verloren – und zwar nicht nur im Vergleich zum restlichen Feld, sondern auch zu meinem Teamkollegen Lance Stroll. In den letzten beiden Runden hat die Antriebseinheit dann ganz schlapp gemacht», fügte der 32-fache GP-Sieger seufzend an.

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Immerhin gab es für Alonso auch Positives zu berichten: «Ich konnte nicht kämpfen, weil ich auf den Geraden zwei oder drei Sekunden liegen liess, aber in den Kurven konnte ich zwei Sekunden wieder wettmachen. Das Auto war in den Kehren wirklich gut. » Doch das war nur ein schwacher Trost, wie der 45-Jährige betonte: «Was die Geraden angeht, war dies wohl das schlimmste Rennen des Jahres.

»Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.