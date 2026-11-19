Einblick in die Formel-1-Saison 2026 mit neuen Teams, Regeln und dem engen Titelkampf um Platz zwei bis vier in der Teamwertung.

Im heißen Duell um die Meisterschaftsränge kämpfen aktuell die Rennställe Ferrari, Red Bull und McLaren um die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung der Formel 1. Diese enge Konstellation zeichnet sich in den letzten drei Rennen der aktuellen Kampfansage ab und bestimmt maßgeblich die Spannung im Feld. Die technischen und strategischen Unterschiede sind dabei minimal, sodass jedes Detail über den weiteren Verlauf der Meisterschaft entscheidet. Die Fans verfolgen die Entwicklungen mit höchster Aufmerksamkeit, da die Abstände zwischen den Spitzenmannschaften auf ein Minimum geschrumpft sind.

Übertragungsrechte und Sendetermine

Das gesamte Rennwochenende wird im Free-TV auf RTL gezeigt, sodass ein breites Publikum die Action ohne zusätzliche Kosten verfolgen kann. Parallel dazu streamt der Anbieter RTL+ alle Sessions live, um auch mobileren Nutzern den Zugang zu ermöglichen. Für Zuschauer, die ein umfassenderes Angebot wünschen, ist der Grand Prix von Las Vegas kostenpflichtig auf Sky zu sehen. Dort finden sich sämtliche technischen Details und Kameraperspektiven, die für echte Enthusiasten unverzichtbar sind. Im Stream sind bei WOW ebenfalls alle Sessions verfügbar, was die Reichweite der Berichterstattung weiter erhöht.

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Kalenderwechsel und Absagen

Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen, doch durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April aber abgesagt. Letzterer wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. Dadurch umfasst die aktuelle Saison nur noch 23 Rennen statt der geplanten Anzahl.

Neue Teams und Fahrerwechsel

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026, was eines mehr als im Vorjahr darstellt. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse. Audi steigt als Werksteam ein, nachdem das Unternehmen Sauber übernommen hat. Zwei alte Bekannte kehren in ein Stammcockpit zurück: Valtteri Bottas war zuletzt Ersatzfahrer bei Mercedes. Sergio Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert. Diese Veränderungen prägen das Geschehen auf der Strecke maßgeblich.

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Neue Strecken und Regeln

Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt. Diese geografische Erweiterung bietet neuen Zuschauerkreisen Zugang zum Sport.

Technische Revolution 2026

Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

Exklusivrechte und TV-Verfügbarkeit

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison. Die Kombination aus Free-TV und Pay-TV sorgt für eine breite Verfügbarkeit.