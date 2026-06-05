Formel-1-Saison 2026: Großer Preis von Monaco - Zeitplan, Übertragung und historischer Kontext

Alle Informationen zum Formel-1-Rennen in Monaco 2026: Zeitplan für Training, Sprint, Qualifying und Rennen, Live-Übertragung bei RTL, Nitro und Sky, sowie Einblicke in die Geschichte und Besonderheiten des Stadtkurses.

Der Große Preis von Monaco 2026 markiert das sechste Rennen der Formel-1-Saison und verspricht einmal mehr hochklassigen Motorsport auf dem legendären Stadtkurs im Fürstentum. Nach den Absagen der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien richtet sich der Fokus nun voll auf das Spektakel in den engen Gassen von Monte Carlo.

Das Rennwochenende beginnt am Freitag, den 5. Juni 2026, mit dem Ersten Freien Training um 13.30 Uhr deutscher Zeit, gefolgt vom Zweiten Freien Training am selben Tag um 17 Uhr. Der Sprint wird voraussichtlich am Samstag stattfinden, ehe am Sonntag, den 7. Juni 2026, um 15 Uhr deutscher Zeit das Qualifying und das eigentliche Rennen auf dem Circuit de Monaco ausgetragen werden.

Diese Termine unterstreichen den besonderen Stellenwert des Events, bei dem Präzision und Kühnheit über das gesamte Wochenende hinweg gefragt sind. Die televisionäre Berichterstattung erreicht in diesem Jahr ein breites Publikum: RTL und Nitro übertragen sowohl das Qualifying als auch das Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen sowie im Livestream auf RTL+. Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender Sky wie gewohnt das komplette Rennwochenende mit allen Sessions, einschließlich der Freien Trainings, des Sprints und umfassender Hintergrundberichte.

Diese duale Strategie erlaubt es Fans, das Rennen entweder ohne zusätzliche Kosten im Free-TV oder mit dem gewohnt umfangreichen Paket bei Sky zu verfolgen. Für Echtzeit-Updates während der Sessions steht zudem ein Live-Ticker bereit, der über alle Entwicklungen auf der Strecke informiert. Historisch gesehen ist der Monaco-Grand-Prix eines der traditionsreichsten und prestigeträchtigsten Rennen im Formel-1-Kalender. Erstmals 1950 als Weltmeisterschaftslauf ausgetragen, wurde der Kurs mit seinen engen Straßen und dem berühmten Tunnel zu einer Ikone des Sports.

Rekordsieger ist der brasilianische Legende Ayrton Senna mit sechs Erfolgen zwischen 1987 und 1993. Im vergangenen Jahr triumphierte Lando Norris von McLaren, während Kimi Antonelli nach einem chaotischen Rennen in Montreal seine Führung in der Gesamtwertung ausbauen konnte. Die engen Platzverhältnisse in Monaco lassen kaum Raum für Fehler und sorgen regelmäßig für spannende Entscheidungen, bei denen Überholmanöver zur Seltenheit werden und die Qualifikation eine besonders wichtige Rolle spielt





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