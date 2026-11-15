Formel 1 Saison 2026: Kalender, Regeln und Live-Übertragungen

Alles zur Formel-1-Saison 2026 mit neuen Teams, der Madrider Strecke und Übertragungsrechten bei Sky und RTL.

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 startet am 6. März in Melbourne und endet am 6. Dezember in Abu Dhabi. Das Feld umfasst elf Teams, darunter Neulinge wie Cadillac und Audi. Die Übertragungsrechte liegen primär bei Sky, während RTL einzelne Rennen im Free-TV zeigt.

Kalender und Teilnehmerstruktur

Der Kalender der Formel-1-Saison 2026 umfasst ursprünglich 24 Stationen. Der Saisonauftakt findet vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das Saisonfinale ist traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi geplant. Durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Der Grand Prix von Bahrain wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. Somit umfasst die Saison 2026 insgesamt 23 Rennen. Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 ein. Das ist eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse. Audi steigt nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes. Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert.

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Neue Strecken und technische Regeln

Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt. Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

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Übertragungsrechte und Live-Streaming

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison. Ja, das gesamte Rennwochenende wird im Free-TV auf RTL gezeigt. Auch RTL+ streamt alle Sessions parallel. Außerdem ist der Grand Prix von Las Vegas kostenpflichtig auf Sky zu sehen. Im Stream sind alle Sessions bei WOW verfügbar. In den letzten drei Rennen kämpfen nun noch Ferrari, Red Bull und McLaren um die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung.