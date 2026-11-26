Die Formel-1-Saison 2026 startet am 6. März 2026 in Melbourne mit elf Teams und neuen Regeln. Erfahren Sie alles zu Rennkalender, TV-Rechten und den Änderungen bei Mercedes und Red Bull.

Die Formel-1- Saison 2026 steht vor dem Start und bringt sowohl sportliche als auch technische und mediale Veränderungen mit sich. Elf Teams treten in der Königsklasse an, wobei neue Akteure wie Cadillac und Audi das Feld erweitern. Die Rennen werden exklusiv von Sky Sport übertragen, während RTL das Qualifying in Free-TV sendet. Der Kalender umfasst 23 Grand-Prix-Veranstaltungen nach Absagen im Nahen Osten.

Kalenderstruktur und Medienrechte

Der Saisonauftakt findet vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das Finale der Meisterschaft steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Insgesamt umfasst der Kalender ursprünglich 24 Stationen. Aufgrund des Krieges im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Das Rennen in Bahrain wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt, sodass die Saison 23 Rennen umfasst. Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints und alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Das Qualifying wird im Free-TV auf RTL gezeigt und auf RTL+ parallel gestreamt. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison durch RTL.

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Neue Teams und Fahrerwechsel

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 ein, was einem mehr entspricht als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert. In den letzten zwei Rennen kämpfen nun noch Ferrari, Red Bull und McLaren um die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung. Diese Konstellation zeigt die enge Konkurrenz im Mittelfeld und die Spannung bis zum Saisonende.

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Technische Revolution und neue Strecke

Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel-1-Saison 2026 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt. Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Diese Regeln markieren die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.