Formel-1-Saison 2026: Mercedes kann Konstrukteurs-Titel in São Paulo sichern

Die Formel-1-Saison 2026 startet mit 23 Rennen und neuen Teams wie Cadillac. Mercedes hat die Chance auf den Konstrukteurs-Titel in São Paulo, während neu Regeln 2026 gelten.

Die Formel-1- Saison 2026 ist im vollen Gange und präsentiert sich als eine der aufregendsten in der Geschichte der Königsklasse. Mit elf Teilnehmern, darunter zwei völlig neue Werksteams, hat sich das Feld signifikant erweitert. Mercedes hat sich unter den führenden Konstrukteuren positioniert und besitzt die mathematische Möglichkeit, die Meisterschaft bereits in São Paulo für sich zu entscheiden. Dieser entscheidende Moment liegt in der Endphase der Kampfsaison, wo jeder Punkt zählt. Die Spannung zwischen den Teams ist hoch, da noch nicht alle Titel vergeben sind.

Meisterkampf Mercedes und Kimi Antonelli

Der Kampf um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft geht hart weiter und wird maßgeblich von Mercedes bestimmt. Das Team kann den Titel aus eigener Kraft gewinnen, wenn sein Fahrer Kimi Antonelli und sein Teamkollege die necessary Punkte einfahren. Die Dynamik im Cockpit und bei den Boxenstopps wird entscheidend sein. Ein Sieg in São Paulo könnte die Meisterschaft bereits jetzt zugunsten von Mercedes entscheiden. Die Fans beobachten die Entwicklung intensiv, da dies ein historischer Moment sein könnte.

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Neue Teams Cadillac und Audi im Feld

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 an den Start, was eines mehr ist als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine Marke von General Motors ihre Premiere in der Königsklasse. Zudem steigt Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein. Diese Expansion markiert eine neue Ära für die Formel 1. Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren als erfahrene Fahrer in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt als Ersatzpilot bei Mercedes tätig, während Perez nach seiner Zeit bei Red Bull ein Jahr pausierte.

Kalender Änderungen und Madrid als neue Station

Der Kalender der Formel-1-Saison 2026 umfasst ursprünglich 24 Stationen, doch die Realität sieht anders aus. Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Aufgrund des Krieges im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Letzteres wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt, sodass die Saison insgesamt nur 23 Rennen umfasst. Eine neue Station ist Madrid, wo der Große Preis von Spanien ab sofort auf dem 5,5 km langen Madrid Street Circuit ausgetragen wird. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.

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Neue Regeln 2026 und Hybrid-Power-Units

Die Saison 2026 bringt technische Revolutionen mit sich. Die Boliden werden leichter, kompakter und verfügen über ein neues Energiemanagement. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Dies verspricht den Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. Die Teams müssen sich schnell an die neuen Aerodynamik-Anpassungen gewöhnen.

Medienrechte Sky und RTL senden live

Die Übertragungsrechte für die Saison liegen bei verschiedenen Sendern. Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison inne. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints und alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison. Die Fans können so alle Action direkt verfolgen.