Formel 1 Saison 2026: Mercedes kann WM in São Paulo entscheiden

Die Formel-1-Saison 2026 startet mit neuen Teams wie Cadillac und Audi sowie einem geänderten Kalender mit 23 Rennen. Mercedes führt die Konstrukteurs-WM vor dem Finale in Abu Dhabi an.

Mercedes kann den Titelkampf um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in der Formel-1- Saison 2026 bereits in São Paulo für sich entscheiden. Dies hängt davon ab, ob Kimi Antonelli die notwendigen Punkte sammelt, während der Kampf um andere Positionen noch offen bleibt. Die aktuelle Situation im Rennkalender zeigt, dass noch nicht alle Titel feststehen und die letzte Phase der Saison entscheidend werden kann.

Kalender und Teams im Überblick

Der Saisonauftakt 2026 fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das Finale der Rennserie steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Ursprünglich umfasste der Kalender 24 Stationen, doch durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Letzteres wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt, sodass die Saison 2026 insgesamt 23 Rennen umfasst.

Also read Formel-1-Saison 2026: Neue Teams, neue Regeln und Kampf um die Titel

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026, was eines mehr ist als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke ihre Premiere in der Königsklasse. Audi steigt als Werksteam ein, nachdem Sauber übernommen wurde. Zudem kehren zwei erfahrene Piloten in Stammcockpits zurück: Valtteri Bottas, der zuletzt als Ersatzfahrer bei Mercedes tätig war, und Sergio Perez, der nach seinem Ausstieg bei Red Bull ein Jahr pausiert hatte.

Technische Revolution und neue Strecken

Es gibt eine neue Station im Rennkalender, da die Formel 1 ab sofort in Madrid gastiert. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird jedoch umbenannt, um den neuen Austragungsort klar zu definieren. Dies markiert eine strukturelle Veränderung in der geografischen Ausrichtung der Rennserie.

Advertisement

Die Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära mit einer umfassenden Motor-Revolution und aerodynamischen Anpassungen. Die Boliden werden leichter, kompakter und verfügen über ein neues Energiemanagement, was den Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion verspricht. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Zudem kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz, was die Nachhaltigkeit der Rennserie weiter vorantreibt.

Übertragungsrechte und Media

Sky hat wie im Vorjahr die exklusiven Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints sowie alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. Dies stellt sicher, dass Fans den gesamten Saisonverlauf lückenlos verfolgen können, ohne auf andere Kanäle angewiesen zu sein.

RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison auf diesem Sender. Die Aufteilung der Übertragungsrechte ermöglicht es einer breiten Öffentlichkeit, ausgewählte Highlights und wichtige Rennen kostenlos zu verfolgen, während die komplette Abdeckung beim Bezahlfernsehen liegt.