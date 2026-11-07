Formel-1-Saison 2026: Mercedes, neue Teams und Madrid als Gastgeber

Die Formel-1-Saison 2026 startet im März mit 23 Rennen. Mercedes kämpft um die Konstrukteurs-WM, Cadillac debütiert und Madrid führt die Streckenliste an.

Die Formel-1- Saison 2026 hat mit einem umfassenden technischen und strukturellen Wandel begonnen. Die Königsklasse des Motorsports tritt dieses Jahr mit elf Mannschaften an, was einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Kalender umfasst insgesamt 23 Grand-Prix-Rennen, nachdem zwei ursprünglich geplante Veranstaltungen aufgrund geopolitischer Unruhen gestrichen wurden.

Kalenderanpassungen und Start in Melbourne

Der Saisonauftakt der Formel 1 fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das Finale der Rennserie ist traditionsgemäß für den 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi angesetzt. Ursprünglich war ein Kalender mit 24 Stationen geplant, doch die Rennveranstaltungen in Saudi-Arabien und Bahrain wurden Mitte April aufgrund des Krieges im Iran abgesagt. Um die Ausfälle auszugleichen, wurde am 4. Oktober das Rennen in Malaysia als Nachholtermin etabliert, wodurch sich die Gesamtzahl der Wettbewerbe auf 23 reduzierte.

Also read Formel 1 in Brasilien 2026 live: Alle Infos zu Stream und TV-Ausstrahlung!

Neue Teams und etablierte Fahrerwechsel

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026, eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine Marke von General Motors ihr Debüt in der Königsklasse. Gleichzeitig steigt Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam in die Meisterschaft ein. Im Fahrerfeld verzeichnen wir zwei bedeutende Rückkehrer zu Stammcocks. Valtteri Bottas kehrt in ein Stammcockpit zurück, nachdem er zuletzt für Mercedes als Ersatzfahrer tätig war. Auch Sergio Perez hat nach seiner Pause ein Jahr lang nicht am Renngeschehen teilgenommen, bevor er bei Red Bull wieder einsteigen konnte.

Advertisement

Neue Strecke und technische Revolution

Es gibt eine wesentliche Neuerung im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert erstmals in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Rennstrecke, die durch das Messeviertel im Nordosten der spanischen Hauptstadt führt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das etablierte Rennen in Barcelona bleibt erhalten, unterliegt jedoch einer Umbenennung. Parallel dazu beginnt mit der Formel-1-Saison 2026 technisch eine neue Ära. Die Boliden wurden leichter und kompakter konstruiert und nutzen ein neues Energiemanagement, um Effizienzgewinne und Kostenreduktionen zu erzielen. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wurde deutlich auf 50 Prozent erhöht und ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff kommt zum Einsatz.

Medienrechte und Meisterschaftsstand

Die Medienrechte für die Saison 2026 liegen exklusiv bei Sky. Der Münchner Pay-TV-Sender überträgt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und alle 23 Grand-Prix-Rennen live. Auch RTL wird in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen, wobei der Grand Prix von Monaco bereits die erste Live-Übertragung dieser Saison war. Trotz der umfassenden Veränderungen ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Der Kampf um die Konstrukteurs Weltmeisterschaft geht weiter. Mercedes kann diesen Titel aus eigener Kraft bereits in São Paulo für sich entscheiden, wenn Kimi Antonelli und sein Teamkollege die erforderlichen Punkte sammeln.