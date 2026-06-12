Formel-1-Saison 2026: Neue Ära mit Motorenrevolution und Debütanten

Die Formel-1-Saison 2026 bringt eine technische Revolution: neue Motoren, Aerodynamik-Änderungen und zwei neue Teams. Alle Infos zu Kalender, Teams und Übertragung.

Die Formel-1- Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren , neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. Die Saison verspricht Spannung pur, nachdem im Vorjahr Lando Norris sich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Max Verstappen den WM-Titel sicherte und für McLaren den ersten Triumph seit 2008 brachte.

Doch in diesem Jahr werden die Karten neu gemischt, denn zahlreiche technische Neuerungen stellen alle Teams vor große Herausforderungen. Die zentrale Frage lautet: Welches Team kann sich am besten an die neuen Gegebenheiten anpassen? Wie schlagen sich die Debütanten Audi und Cadillac? Und wo können Fans die Action live verfolgen?

Der Saisonauftakt fand traditionell im März statt, diesmal vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne (Australien). Das Finale steigt wie gewohnt vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi.

Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen, wobei eine neue Rennstrecke hinzukommt: Die Formel 1 gastiert erstmals in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das bisherige Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt. Elf Teams gehen in die Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr.

Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt. Zudem kehren mit Valtteri Bottas und Sergio Perez zwei erfahrene Piloten in Stammcockpits zurück: Bottas nach einer Saison als Ersatz bei Mercedes, Perez nach einem Jahr Pause nach seinem Aus bei Red Bull. Technisch beginnt mit der Saison 2026 eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und erhalten ein überarbeitetes Energiemanagement, was Effizienzgewinne und Kostenreduktionen verspricht.

Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht, und es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Dies ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt, die die Leistungsbalancen verschieben dürfte. Was die Übertragung betrifft, hält Sky erneut die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison: Alle Trainings, Qualifyings, Sprints und alle 24 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen.

RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen, darunter bereits der Grand-Prix von Monaco als erste Live-Übertragung der Saison





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