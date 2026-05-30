Formel-1-Saison 2026: Neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams

Die Formel-1-Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse. Neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. ran.joyn liefert alle Infos zum Saisonstart.

Die Formel-1- Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. ran.joyn liefert alle Infos zum Saisonstart.

Platz drei im letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi reichte Norris, um sich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen erstmals den WM-Titel zu schnappen. Für McLaren war es der erste Triumph seit 2008. In der Saison 2026 werden die Karten aber komplett neu gemischt. Denn es gibt zahlreiche technische Neuerungen.

Welches Team kann sich am besten an die neuen Gegebenheiten anpassen? Wie schlagen sich die Debütanten? Und wo könnt ihr das alles live verfolgen? Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8.

März 2026 in Melbourne (Australien) statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen, durch den Krieg im Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr.

Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert. Audi und Cadillac feiern ihre Premiere in der Königsklasse.

Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.

Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht.

Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 24 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen.

Das ist bislang noch unklar. In der vergangenen Saison hatte sich RTL die Rechte für sieben Rennen gesichert, dazu einige Sprints und Qualifyings. Ob das in dieser Saison wieder so laufen wird, sollte sich bis zum Saisonstart klären. Stand jetzt gibt es aber keine Live-Übertragungen





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