Die Formel-1-Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse. Neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend.

Die Formel-1 - Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse. Neue Motoren , neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8.

März 2026 in Melbourne (Australien) statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen, durch den Krieg im Irak.

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert.

Audi und Cadillac feiern ihre Premiere in der Königsklasse. Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen.

Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt. Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion.

Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison.

Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 24 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand-Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison





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