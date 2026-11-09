Formel-1-Saison 2026: Neue Teams, Madrid-Grand-Prix und Titelkampf

Die F1-Saison 2026 startet mit 23 Rennen, neuen Regeln und Cadillac als neuem Team. Mercedes kann in São Paulo den Titel holen. Live-Übertragungen bei Sky und RTL.

Die Formel-1- Saison 2026 bietet spektakuläre Überraschungen auf und neben der Strecke. Der Kampf um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ist noch nicht entschieden, doch Mercedes kann diesen Titel in São Paulo aus eigener Kraft gewinnen, wenn Kimi Antonelli erfolgreich fährt. Diese Entwicklung markiert den Beginn einer neuen Ära in der Königsklasse des Motorsports.

Saisonstart und Kalenderstruktur

Der Saisonauftakt der Formel-1-Saison 2026 fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das traditionelle Finale steht vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi auf dem Programm. Ursprünglich umfasste der Kalender 24 Stationen, doch die Situation im Nahen Osten erforderte Anpassungen.

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Durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Um den Kalender zu stabilisieren, wurde das Rennen in Bahrain am 4. Oktober als Ersatz im Nachholprogramm in Malaysia ausgetragen. Die Saison 2026 umfasst somit insgesamt 23 Grand-Prix-Rennen.

Neue Teams und Fahrerwechsel

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 an den Start, eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert die General-Motors-Marke ihre Premiere in der Königsklasse. Parallel dazu steigt Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam in die Serie ein.

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Auch bei den Fahrern gibt es bedeutende Rückkehrer. Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt als Ersatzfahrer bei Mercedes tätig, während Perez nach seinem Ausstieg bei Red Bull ein ganzes Jahr pausiert hatte.

Madrid statt Barcelona und neue Technik

Eine neue Station bereichert den Rennkalender: Die Formel-1-Saison gastiert ab sofort in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 Kilometer langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der spanischen Hauptstadt, wird der Große Preis von Spanien ausgetragen.

Das Rennen in Barcelona bleibt weiterhin Teil des Programms, wird jedoch umbenannt. Technisch beginnt mit der Formel-1-Saison 2026 eine Revolution. Die Boliden werden leichter und kompakter, und das Energiemanagement wird komplett überarbeitet. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units steigt deutlich auf 50 Prozent.

Medienrechte und Live-Übertragungen

Sky hat wie im Vorjahr die exklusiven Rechte für die komplette Saison erworben. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints und alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. Dies gewährleistet eine lückenlose Abdeckung für die Zuschauer.

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RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand Prix von Monaco war bereits die erste Live-Übertragung in dieser Saison auf dem deutschen Free-TV-Sender. Diese Aufteilung sorgt für maximale Reichweite der Formel-1-Saison 2026.