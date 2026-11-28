Alles zur Formel-1-Saison 2026: Start in Melbourne, finale Station in Abu Dhabi, neue Teams wie Cadillac und Audi sowie die Übertragungsrechte auf RTL und Sky.

Die Formel-1- Saison 2026 steht vor dem Start und markiert eine historische Zäsur für die Königsklasse des Motorsports. Elf Teams gehen in diese Spielzeit, was eine Expansion gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der Kalender umfasst ursprünglich 24 Stationen, musste jedoch aufgrund der geopolitischen Lage angepasst werden. Dadurch finden am Ende nur 23 Grand-Prix-Rennen statt.

Saisonstart in Melbourne und Medienrechte

Der offizielle Saisonauftakt findet vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne, Australien, statt. Das Finale ist traditionell vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi angesetzt. Die Übertragungsrechte liegen weiterhin bei Sky, das als Pay-TV-Sender die Exklusivrechte für die komplette Saison hält. Alle Trainings, Qualifyings, Sprints und die 23 Rennen werden live übertragen. Zusätzlich zeigt RTL das Qualifying im Free-TV und streamt es parallel auf der Plattform RTL+.

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Neue Teams und historische Fahrerveränderungen

Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke ihre Premiere in der Formel 1. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam in die Serie einsteigt. Dies ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. In den Cockpits kehren zwei bekannte Namen zurück: Valtteri Bottas ist nun festes Mitglied und Sergio Perez kehrt nach seiner Pause bei Red Bull zurück.

Tech-Revolution: 50 Prozent elektrischer Anteil

Die Saison 2026 bringt tiefgreifende technische Änderungen mit sich, die Effizienz und Nachhaltigkeit erhöhen sollen. Die Boliden werden leichter und kompakter konstruiert. Das Energiemanagement wurde neu gestaltet, um Kosten zu senken. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird auf 50 Prozent erhöht. Zudem kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz.

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Madrid als neue Station im Rennkalender

Eine neue Stadt betritt die Liste der Austragungsorte: Madrid. Der Große Preis von Spanien wird ab sofort auf dem Madrid Street Circuit ausgetragen. Diese 5,5 km lange Strecke führt durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt. Das Rennen in Barcelona bleibt zwar erhalten, wird jedoch umbenannt, um die neue Struktur im Kalender zu reflektieren. Die geografische Ausweitung unterstreicht die globale Präsenz der Serie.

Ausfall in Nahost und Nachholrennen in Malaysia

Der Krieg im Iran hatte direkte Auswirkungen auf den Kalender der Formel-1-Saison 2026. Die ursprünglich geplanten Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain wurden Mitte April abgesagt. Um den Kalender auszugleichen, wurde das Rennen in Bahrain durch ein Nachholrennen ersetzt. Dieses findet am 4. Oktober in Malaysia statt. Die Verschiebung nach Malaysia stellt eine logistische Neuerung für die Teams dar.

Konkurrenz um die Plätze zwei bis vier

An der Spitze der Team-Wertung führen die etablierten Kontrahenten Ferrari, Red Bull und McLaren. In den letzten Rennen kämpfen diese drei Konstrukteure um die Plätze zwei, drei und vier in der Gesamtwertung. Die Distanz zum führenden Team ist dabei unterschiedlich. Die Strategie der Teams konzentriert sich nun auf die Maximierung der Punkte in den verbleibenden Rennen. Der Kampf um die Podestplätze im Constructors' Championship wird entscheidend für die Budgetverteilung im Folgejahr sein.