Die Formel-1-Saison 2026 startet im März mit 23 Rennen. Mit Cadillac, Audi und Madrid bietet das Feld neue Akzente. Sky überträgt live.

Die Formel-1- Saison 2026 bietet mit neuen Teams und einer reduzierten Rennanzahl deutliche Veränderungen. Die Konstrukteurswertung umkämpft das Trio aus Ferrari, Red Bull und McLaren aktuell die Plätze zwei bis vier. Der Kalender umfasst nach Absagen insgesamt 23 Grand-Prix-Rennen. Dies ist die kleinste Zahl seit Jahren, bedingt durch geopolitische Ereignisse.

Kalenderstruktur und Saisonverlauf

Der Saisonauftakt der Formel 1 fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das Finale wird traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi ausgetragen. Ursprünglich waren 24 Stationen geplant, doch der Krieg im Iran führte zur Absage der Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain in der Mitte April. Um das Defizit auszugleichen, wurde das Rennen in Bahrain am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. Somit bestehen die aktuelle Saison 23 Rennen. Diese Anpassung ist notwendig, um die Logistik und Sicherheit im globalen Rennbetrieb zu gewährleisten.

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Neue Teams und Fahrerwechsel

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 an den Start, was ein mehr als im Vorjahr bedeutet. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke ihre Premiere in der Königsklasse. Audi steigt nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Erweiterung des internationalen Teilnehmerfeldes. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei erfahrene Fahrer in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt als Ersatzfahrer bei Mercedes aktiv. Perez hatte nach seinem Ausstieg bei Red Bull ein Jahr lang pausiert, bevor er seine Karriere fortsetzte.

Madrid als neue Rennstation

Es gibt eine neue Station im Rennkalender der Formel 1. Die Königsklasse gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 Kilometer langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Die Infrastruktur dort bietet eine einzigartige Atmosphäre für die Fans. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt, um die lokale Identität besser widerzuspiegeln. Diese geografische Verschiebung erweitert die Reichweite der Serie in Europa.

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Technische Revolution und Regelwerke

Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära in der Königsklasse. Die Boliden werden leichter, kompakter und verfügen über ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. Diese Änderungen zielen auf langfristige ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit ab.

Übertragungsrechte und Medien

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison. Die Medienpräsenz bleibt hoch, da die Fans auf zuverlässige Übertragungen angewiesen sind.