Die Formel-1-Saison 2026 startet mit elf Teams inklusive Cadillac und Audi. Mit 23 Rennen, einem neuen Kalender in Madrid und Live-Sendungen auf RTL bietet die neue Ära viele Veränderungen.

Die Formel-1- Saison 2026 markiert eine historische Zäsur in der Königsklasse des Motorsports. Elf Teams kämpfen um die Meisterschaft, wobei Ferrari, Red Bull Racing und McLaren in den letzten Rennen der vorherigen Periode bereits hart um die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung rangen. Der Startschuss fiel vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien. Das Finale der Kampagne findet traditionell vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi statt, was den Abschluss eines ereignisreichen Kalenderjahres bedeutet.

23 Rennen statt 24: Kalendereinfluss des Iran-Krieges

Ursprünglich plante der Kalender 24 Stationen, doch politische Umstände änderten den Ablauf drastisch. Durch den Krieg im Iran wurden die geplanten Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Diese Absagen reduzierten die Gesamtanzahl der Weltmeisterschaftsläufe. Als Kompensation wurde das Rennen in Bahrain am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. Somit umfasst die aktuelle Saison exakt 23 Grand-Prix-Rennen, was eine komprimierte und intensivierte Rennserie zur Folge hat. Teams und Fahrer müssen sich auf diese dichte Struktur einstellen.

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Neue Teams Cadillac und Audi: General Motors und Werksentry

Die Teilnehmerzahl steigt im Vergleich zum Vorjahr um einen weiteren Kontrahenten auf elf Teams an. Eine bedeutende Neuheit ist der Eintritt von Cadillac, einer Marke von General Motors. Die amerikanische Automarke feiert damit ihre Premiere in der Formel 1. Parallel dazu steigt Audi als Werksteam ein, nachdem sie die Übernahme von Sauber abgeschlossen haben. Diese strukturellen Veränderungen gelten als die größte Umgrupierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. Die technische Ära der Saison 2026 bringt zudem massive Anpassungen mit sich. Die Boliden werden leichter und kompakter konstruiert, was ein neues Energiemanagement erforderlich macht. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Zudem kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz, was Effizienzgewinne und Kostenreduktionen verspricht.

RTL und Sky: Übertragungsrechte und Live-Formate

Die Medienrechte für die Saison 2026 sind klar verteilt. Sky besitzt wie im Vorjahr die exklusiven Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprint-Formate und alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender Sky Sport übertragen. Für das freie Fernsehen gibt es jedoch auch in diesem Jahr Angebote. Der Sender RTL zeigt exklusiv das Qualifying live im Free-TV und streamt dieses parallel auf der Plattform RTL+. Darüber hinaus zeigt RTL einzelne Rennen live. Der Große Preis von Monaco war bereits die erste Live-Übertragung dieser Saison im freien Fernsehen. Diese Aufteilung ermöglicht sowohl pay-TV-Nutzern als auch Free-TV-Empfängern den Zugang zu ausgewählten Inhalten.

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Madrid als neue Station und Barcelona-Umbenennung

Eine wesentliche geografische Neuerung ist der Einzug der Formel 1 nach Madrid. Die Stadt wird ab sofort den Großen Preis von Spanien ausrichten. Die neue Strecke, der Madrid Street Circuit, verläuft über eine Länge von 5,5 Kilometern durch das Messeviertel im Nordosten der Hauptstadt. Dies markiert einen neuen Kurs für das traditionelle spanische Event. Das bestehende Rennen in Barcelona bleibt jedoch erhalten. Es wird jedoch nicht mehr unter der alten Bezeichnung geführt, sondern umbenannt. Diese Umstrukturierung der europäischen Rennkalender steht im Kontext der allgemeinen Erweiterungen des internationalen Terminkalenders.

Fahrerwechsel: Rückkehr von Bottas und Perez

Auf der Fahrerseite verzeichnen wir zwei bemerkenswerte Rückkehrer in Stammcockpits. Valtteri Bottas, der zuletzt als Ersatzfahrer für Mercedes tätig war, kehrt wieder in ein festes Cockpit zurück. Auch Sergio Perez hat nach seiner Zeit bei Red Bull Racing eine Pause von einem Jahr eingelegt, bevor er nun wieder an den Start geht. Diese beiden erfahrenen Piloten bringen viel Erfahrung in die Saison 2026 ein. Ihre Rückkehr fügt sich in das Bild eines sich wandelnden Fahrermarktes ein, der durch die neuen Werksteams und die technische Revolution geprägt ist. Die Kombination aus neuen Teams, geänderten Regeln und einem angepassten Kalender macht die aktuelle Saison zu einem einzigartigen Kapitel der Formel-1-Geschichte.